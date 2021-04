Le CH doit mettre fin à sa glissade face aux Jets

Les Canadiens de Montréal mettront-ils fin à leur glissade, ce soir, face aux Jets de Winnipeg?

Ces deux clubs renoueront leurs hostilités pour ce match de quatre points au Centre Bell, deux jours après la défaite de 4-2 du Tricolore, sa deuxième en autant de sorties.

Voyez ce duel à TVA Sports et TVA Sports direct à compter de 19h; l’avant-match sera présenté dès 18h.

Les hommes de Dominique Ducharme s’entraînaient en matinée à Brossard et le pilote joliettain a procédé à deux changements dans sa formation en marge de l’affrontement en soirée. Ainsi, Otto Leskinen se trouvait à gauche d'Alexander Romanov, à la place de Victor Mete. Puis Tyler Toffoli a été inséré à droite de Nick Suzuki et de Corey Perry, alors que Josh Anderson a été employé sur la deuxième unité, à droite d'Eric Staal et de Jonathan Drouin.

Jake Allen sera quant à lui de retour devant le filet.

Jeudi, les Jets ont marqué trois fois en première période et Connor Hellebuyck a stoppé 36 tirs dans la victoire, dont 17 au premier vingt. Seuls Phillip Danault et Paul Byron sont parvenus à déjouer l’homme masqué des Manitobains.

Ces derniers ont remporté six de leurs huit derniers matchs contre le CH, pour une fiche de 5-2-0 cette saison. Les Jets ont également un rendement de 4-2-0 à leurs six dernières visites dans la métropole québécoise.

À noter que trois des six derniers duels entre ces deux rivaux canadiens se sont décidés par un seul but.

Au classement Nord, les Canadiens sont bien accrochés au quatrième rang avec 43 points, huit points derrière ce même Jets et à six points des Canucks de Vancouver, qui sont en pause en raison d’une violente éclosion de COVID-19.

Parmi les torpilleurs que la défense montréalaise devra contenir, il y a Pierre-Luc Dubois, auteur de 12 points, dont six buts, à ses huit dernières confrontations face au CH.

Kyle Connor mène les siens avec 10 points en sept matchs contre le Bleu-blanc-rouge, tandis que Mark Scheifele (2B, 5A) affiche aussi une moyenne d’un point par match contre lui cette saison.

Trios et paires à l'entraînement

Tatar - Danault - Kotkaniemi

Drouin - Staal - Anderson

Perry - Suzuki - Toffoli

Byron - Evans - Lehkonen

Frolik

Edmundson - Weber

Kulak - Petry

Romanov - Leskinen