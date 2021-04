Steven Stamkos se blesse

Le capitaine du Lightning de Tampa Bay, Steven Stamkos, a été contraint de quitter le match des siens, jeudi soir, en raison d’une blessure.

En troisième période d’un gain de 6 à 4 sur les Blue Jackets de Columbus, le franc-tireur de 31 ans a semblé se faire mal en dégageant la rondelle. Il n’a pas été frappé sur la séquence. Il est ensuite retourné au banc avec une certaine difficulté à patiner.

«Je n’ai pas de mise à jour sur son état, a indiqué l’entraîneur-chef Jon Cooper vendredi. Il se fait évaluer présentement. On espère en savoir plus demain (samedi). Je dirais que c’est un cas douteux pour le match de demain.»

Le Lightning affrontera les Predators samedi et mardi prochain, à Nashville.

Contre les Jackets, Stamkos a passé près de 12 minutes sur la patinoire et a inscrit un but en avantage numérique. Le vétéran a maintenant amassé 17 buts et 17 mentions d’aide pour 34 points en 38 rencontres cette saison. Il est le deuxième meilleur pointeur de son équipe après le défenseur Victor Hedman.

L’an dernier lors de la conquête de la coupe Stanley du Lightning, Stamkos a été limité à un seul match, dans lequel il n’a pratiquement pas joué.

Depuis le début de présente saison, il a manqué deux matchs en raison d’une blessure au bas du corps.