C’est terminé pour Zach Werenski!

Coup dur pour les Blue Jackets de Columbus : la saison du défenseur Zach Werenski est terminée.

Le patineur de 23 ans souffre d’une hernie sportive et passera sous le bistouri la semaine prochaine.

«Zach a joué avec cette blessure pendant la majeure partie de la saison, et même si on voudrait l'avoir dans la formation, c'est la bonne décision pour lui d'être opéré afin de lui permettre d'être à 100% lors du camp d'entraînement à l'automne», a indiqué le directeur général Jarmo Kekalainen et dont les propos ont été traduits par le site internet francophone de la Ligue nationale.

En 35 rencontres cette saison, Werenski a inscrit sept buts et fourni 13 mentions d’aide pour 20 points. Le choix de première ronde (huitième au total) au repêchage de 2015 était le deuxième défenseur le plus utilisé par l’entraîneur-chef John Tortorella cette saison, derrière Seth Jones. Il passait un peu plus 24 minutes en moyenne sur la patinoire par partie.

Avant les affrontements de vendredi soir, la formation de Columbus occupait la sixième position de la section Centrale, à sept points des Predators de Nashville et du dernier échelon donnant accès aux séries éliminatoires.