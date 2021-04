Paul Byron (encore) au ballottage

Pour la troisième fois cette saison, le Canadien de Montréal a placé le nom de l’attaquant Paul Byron au ballottage, vendredi.

Le vétéran de 31 ans détient une entente lui rapportant 3,4 millions $. En l’exposant de la sorte, le CH libère de l’espace sur sa masse salariale en vue de la date limite des transactions de la Ligue nationale de hockey, soit lundi prochain.

En 36 rencontres en 2020-2021, Byron a touché la cible à quatre reprises et a fourni huit mentions d’aide pour un total de 12 points. Le Franco-Ontarien évolue pour le Tricolore depuis le mois d’octobre 2015, quand le directeur général Marc Bergevin l'a réclamé au ballotage des Flames de Calgary.

En plus de celui du Byron, les noms de Kyle Turris (Oilers d’Edmonton), Nikita Gusev (Devils du New Jersey), Kenneth Appleby (Islanders de New York) et Clark Bishop (Sénateurs d’Ottawa) ont également été soumis au ballottage par leur club respectif.

Dans le cas de Gusev, les Devils ont l’intention de mettre fin à son contrat, ce qui signifie qu’il deviendra joueur autonome si aucune autre équipe de la Ligue nationale ne le réclame d’ici samedi midi. Le Russe de 28 ans a amassé deux buts et trois aides pour cinq points en 20 parties cette saison. Il détient présentement une entente d’une valeur de 4,5 millions $ par campagne. Ce contrat était valide jusqu’à la conclusion de la présente saison.