Caufield avec Weal et Veilleux

Rarement les débuts professionnels d’un jeune espoir dans la Ligue américaine auront suscité autant d’intérêt. Pour l’occasion, Cole Caufield sera utilisé sur un trio complété par Jordan Weal et Yannick Veilleux chez le Rocket de Laval, ce vendredi soir, à Toronto.

«C’est important d’avoir des vétérans pour entourer son talent et le rendre confortable sur la glace, a indiqué l’entraîneur-chef Joël Bouchard, à propos des partenaires choisis pour Caufield. On va le laisser jouer et on va voir comment ça va aller.»

Caufield, choix de première ronde (15e au total) du Canadien de Montréal au repêchage de 2019, pourrait aussi être employé en supériorité numérique par l’entraîneur-chef Joël Bouchard.

Rappelons que Rocket et les Marlies ont rendez-vous pour deux matchs en autant de jours, vendredi et samedi, à Toronto.

Caufield saura par ailleurs, dans la journée de vendredi, s’il est le récipiendaire du trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis. Le jeune joueur de l’organisation du CH, un produit de l’Université du Wisconsin, fait partie des trois finalistes avec l’attaquant Shane Pinto (North Dakota) et le gardien Dryden McKay (Minnesota State).