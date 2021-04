Les Islanders de New York ont fait l'acquisition des attaquants des Devils du New Jersey Travis Zajac et Kyle Palmieri, mercredi soir.

En retour, la formation new-yorkaise a cédé A.J. Greer, Mason Jobst, un choix de premier tour en 2021 et un choix conditionnel de quatrième tour en 2022.

Plus de détails à venir.