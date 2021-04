Les Alouettes ajoutent un demi défensif américain

Les Alouettes de Montréal ont octroyé un contrat au demi défensif Prince Charles Iworah, mercredi.

Iworah a été repêché au septième tour du repêchage de la NFL en 2016 par les 49ers de San Francisco. Il a joué un seul match dans le circuit Goodell, quelques mois plus tard avec le club de la Californie. L’athlète de 5 pi et 11 po a également été un membre des Chiefs de Kansas City, des Redskins de Washington et des Falcons d’Atlanta.

En 2020, il a fait partie de la neuvième équipe de la XFL, composée de joueurs qui continuaient à s'entraîner afin de pouvoir immédiatement venir en renfort aux autres formations du circuit.

L’Américain de 28 ans est un produit de l’université Western Kentucky.