Le CH peut-il renverser les Leafs?

Le Canadien de Montréal sera testé sérieusement dans les matchs à venir, particulièrement mercredi soir, à l’occasion de sa visite chez les puissants Maple Leafs de Toronto.

Privée de son gardien numéro 1, Carey Price, la formation de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme s’en remettra ainsi à Jake Allen pour un duel s’annonçant difficile. Effectivement, les Leafs trônent au sommet de la section Nord avec 55 points et ont gagné leurs quatre derniers affrontements. Au plan individuel, Auston Matthews obtient pas mal de succès, lui qui domine la Ligue nationale de hockey avec 27 buts. Pendant ce temps, le gardien Jack Campbell a remporté ses neuf départs devant la cage des siens cette saison.

«Ils ont beaucoup de talent et un excellent avantage numérique, mais on peut bien les égaler. Tout comme eux, nous avons quatre bons trios et de l’expérience. Ce sera une belle confrontation», a commenté l’attaquant Phillip Danault durant le point de presse suivant l’entraînement matinal.

Pour le Tricolore, il s’agira d’une première rencontre depuis la blessure subie par Brendan Gallagher, lundi. Le vétéran ratera plusieurs semaines à cause d’une fracture du pouce de la main droite.

Ainsi, Jesperi Kotkaniemi évoluera à l’aile au sein du trio de Tomas Tatar et de Danault, qui semble assez optimiste de voir sa ligne bien faire contre les Leafs.

«C’est un autre défi, mais nous avons de très bons morceaux pour remplacer Gally. Ça donnera une nouvelle dynamique au trio. Il faudra être responsable défensivement et bien communiquer avec KK», a précisé le joueur québécois.

«On aura besoin de tout le monde, de nos quatre trios. On a perdu un ailier droit, Gallagher, et on utilisera toutes nos lignes, a de son côté affirmé Ducharme. Gally, c’est un marqueur de 30 buts. KK amène quelque chose de différent. Il fabrique des jeux et peut marquer. Je m’attends donc à une production offensive de la part de son trio et qu’il soit fiable défensivement.»

En 2020-2021, Montréal a récolté trois points sur une possibilité de huit face à ses rivaux de la Ville Reine. Le club s’est bien débrouillé à Toronto en vertu d’un gain et d’un revers en prolongation.

