Un problème de confiance chez les Flames

Les Flames de Calgary connaissent une saison décevante et cela serait en partie dû à un manque de confiance chez leurs joueurs quand un match est chaudement disputé.

Dimanche soir face aux Maple Leafs de Toronto, la formation de l’Alberta a vu ses rivaux toucher la cible deux fois en troisième période pour l’emporter 4 à 2. Il s’agissait d’un troisième revers consécutif pour les Flames.

«Nous devrions être en mesure de faire des jeux au moment où le match est à égalité au dernier vingt», a exprimé le défenseur Mark Giordano lors des conférences de presse suivant l’affrontement contre les Leafs.

«Ils l’ont fait, eux. Nous devrions le faire aussi. Nous devrions avoir la confiance de faire des jeux, même lorsque nous sommes sous la pression d’un match serré.»

Visiblement, le capitaine des Flames admire la ténacité de ses rivaux de la Ville Reine.

«Ça se voit qu’ils voulaient remporter ce duel en troisième période, a ajouté Giordano. Nous devons avoir la même mentalité quand nos matchs sont serrés ou que nous tirons de l’arrière. Nous devons trouver cette confiance.»

Un manque de rythme

Avant les affrontements de lundi, Calgary occupait le sixième rang de la section Nord, à six points du Canadien de Montréal et du dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Le mois passé, la haute direction des Flames a congédié l’entraîneur-chef Geoff Ward et l’a remplacé par Darryl Sutter. Elle a ainsi limogé un pilote reconnu pour être proche de ses joueurs et embauché un entraîneur ayant une approche plus dure.

Après le revers contre les Maple Leafs, Sutter ne s’est pas gêné pour mettre le blâme sur certains de ses patineurs.

«Pour suivre la parade, notre équipe doit avoir un certain rythme et nous devons exécuter avec du rythme et frapper avec du rythme. Pour certains de nos joueurs, c’est très difficile», a affirmé le détenteur de deux bagues de la coupe Stanley.

Reste maintenant à voir si les athlètes visés par ce commentaire se ressaisiront prochainement, car le temps commence à manquer pour les Flames.