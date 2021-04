«Tous les experts nous classaient derniers...»

Beaucoup d’analystes ne donnaient pas cher de la peau des Blackhawks de Chicago avant le début de la saison, et cela fait bien rire leur entraîneur des gardiens, Jimmy Waite.

Après 39 matchs, la formation de l’Illinois demeure au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires, elle qui pointe au cinquième rang de la section Centrale, à deux points des Predators de Nashville.

Lors d’un entretien avec Jean-Charles Lajoie lundi lors de l’émission JiC, Waite a taquiné un peu l’animateur de TVA Sports.

«Tous les experts nous classaient pas mal derniers dans la division. Je n’ai pas vu ta prédiction, mais j’imagine que c’est ce que tu as prédit», a-t-il dit en souriant.

N’empêche, les Blackhawks connaissent des difficultés par les temps qui courent, eux qui ont compilé un dossier de 3-7-0 lors de leurs 10 derniers matchs.

«Le mois de mars a été plus difficile mais on croit en nos moyens, on croit qu’on peut entrer dans les séries», a affirmé Waite.

Ce dernier a par ailleurs donné des nouvelles de son frère Stéphane, congédié par le Tricolore à la surprise générale le 2 mars dernier.

