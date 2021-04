Price de retour devant le filet ce soir

Les attaquants des Canadiens Jonathan Drouin et Eric Staal, ainsi que l'entraîneur Dominique Ducharme, se sont adressés aux médias suivant l'entraînement de ce matin.

Le CH doit affronter les Oilers, ce soir, au Centre Bell. Staal, acquis des Sabres la semaine dernière, disputera son premier match avec l'équipe.

La formation montréalaise a perdu son dernier match, samedi contre les Sénateurs, après avoir récolté trois victoires de suite.

CITATIONS DES POINTS DE PRESSE:

JONATHAN DROUIN

«Je suis très excité de jouer avec lui (Staal), c'est une énorme opportunité pour moi»

«Son gabarit, sa façon de jouer. Il sait où aller se placer, c'est un vétéran (...) ce ne sera pas trop long de savoir où il se place»

«Il a de bonnes mains, il a un bon tir des poignets»

«Ça fait un bout qu'il (Staal) n'a pas joué. En première période, il faudra garder les choses simples (...) en deuxième, troisième période on va avoir un meilleur feeling de comment on peut jouer ensemble»

«Je n'ai pas le lancer que j'avais avant (à cause de sa blessure au poignet de l'an dernier)»

ERIC STAAL

«L'excitation est à son sommet (...) être ici dans cette énorme ville de hockey donne beaucoup de bonne énergie»

Le CH est «très compétitif, agressif, rapide, ce qu'on veut voir d'une bonne équipe de hockey»

«Garder les choses simples est la première chose à accomplir (...) beaucoup de communication, ce sera important.»

«En regardant le classement et ce qui s'en vient, les prochains matchs seront très importants (...) en tant que compétiteur, c'est excitant, il faut embrasser le défi»

«J'étais un peu nerveux, c'est la réalité d'arriver à ce point-ci dans la saison, mais ils (ses nouveaux coéquipiers) sont formidables (...) j'ai hâte de m'intégrer et de profiter de l'expérience, mais d'une manière compétitive»

«Ce sont d'excellents joueurs (Drouin et Tyler Toffoli, ses compagnons de trio), je me tiendrai près du filet à essayer de créer et obtenir des chances»

«Je pense qu'avec le calendrier, ça va se resserrer, le plus important est d'être au courant des forces de l'autre équipe et de compter sur les nôtres (...) il faudra jouer en zone offensive autant que possible ce soir»

«36, c'est juste un nombre! Je ne suis plus le joueur que j'étais à 23 ans, mais avec l'expérience que j'ai gagné, je peux en apporter beaucoup avec mon cerveau et mon positionnement. Et je peux encore me déplacer assez vite pour avoir du succès!»

DOMINIQUE DUCHARME

«Il (Carey Price) est sorti parce qu'il a eu un bon échauffement, il n'est pas sorti à cause de sa main.»

«Avec la profondeur qu'on a, on pense qu'on a 4 très bons trios. En regardant ce qui a déjà fonctionné dans la passé, KK avait été bon avec Byron et Lehkonen. Leur vitesse créait beaucoup de revirements

«On a aimé la façon dont Suzuki, Perry et Anderson ont joué lors du dernier match, même si l'équipe en général n'a pas eu un bon match

«Carey est de retour devant le filet. L'idée c'est que... Carey, comme le reste de l'équipe, va rebondir et connaître un fort match

«Tous les matchs sont différents, c'est parfois différencié par le nombre d'avantages numériques (...) présentement et durant chaque match, on s'adapte toujours à la façon dont les joueurs répondent. Mais je n'aurais aucun problème à voir le trio de KK contre McDavid et Draisaitl à soir»