Luongo à la tête d’équipe Canada?

L’ancien gardien de but québécois Roberto Luongo pourrait être nommé comme directeur général de la formation canadienne au prochain Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF.

Selon le réseau TSN, une annonce officielle pourrait être faite en ce sens la semaine prochaine.

Même s’il a accroché ses jambières en 2019, après 18 saisons dans la Ligue nationale de hockey, avec les Islanders de New York, les Panthers de la Floride et les Canucks de Vancouver, Luongo continue de graviter dans l’univers du hockey. L’homme de 41 ans occupe un poste de conseiller dans le département des opérations hockey chez les Panthers et il a récemment été nommé adjoint au directeur général d’Équipe Canada, Doug Armstrong, pour les Jeux olympiques de 2022.

Durant sa carrière sur la patinoire, Luongo n’a jamais été en mesure de mettre la main sur la coupe Stanley, mais en revanche, il a connu beaucoup de succès sur la scène internationale, lui qui a gagné la médaille d’or autant lors des Jeux olympiques que dans un Championnat du monde.

La compétition s’amorcera le 21 mai, en Lettonie.