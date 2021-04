Bianca Andreescu en finale à Miami

La Canadienne Bianca Andreescu a vaincu Maria Sakkari en trois manches de 7-6 (7), 3-6 et 7-6 (4) dans un match qui s’est terminé aux petites heures du matin, vendredi, pour atteindre la finale du tournoi de Miami.

La première manche s’est terminée à l’avantage de la Canadienne, mais elle l’a obtenue à l’arraché en effaçant deux balles de manche contre une Sakkari extrêmement combative. La Grecque a cependant commis plus de fautes directes, 24 au total, cinq de moins que sa rivale et c’est ce qui lui aura été fatal.

La deuxième manche s’est ensuite jouée en deux temps, alors qu’Andreescu a eu le meilleur sur son adversaire en première moitié. Toutefois, la 25e joueuse mondiale est revenue très forte en dominant la Canadienne à tous points de vue, visiblement en manque de ressources. Sakkari s’est donc emparée de la manche en 38 minutes au compte de 6-3.

Andreescu a retraité vers le vestiaire entre la deuxième et la troisième manche, non sans effet, puisqu’elle est parvenue à sauver deux balles de bris d’entrée de jeu pour se sortir de l’impasse et remporter le premier point. Sakkari a cependant réussi à briser le service de son adversaire au cinquième jeu de la manche. Andreescu est quand même revenue de l’arrière pour reprendre son service alors qu’elle tirait de l’arrière à 3-4 et elle a bénéficié de cette énergie jusqu’au dernier bris d’égalité, qu’elle a remporté, pour se propulser en finale.

Andreescu affrontera Ashleigh Barty, numéro un mondial, lors du match ultime de samedi. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées.