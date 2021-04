Les 49ers veulent la lune pour «Jimmy G»

Les 49ers de San Francisco ne souhaitent pas se départir de leur quart-arrière Jimmy Garoppolo et ils le font savoir aux autres équipes.

Selon le NFL Network, la formation californienne demanderait un choix de première ronde aux organisations qui appellent pour s’informer de la disponibilité de l’athlète de 29 ans.

Même s’ils ont récemment fait l’acquisition du troisième choix au total du prochain repêchage, avec lequel ils risquent fortement de sélectionner un quart-arrière, les 49ers veulent compter sur la présence du pivot pour la prochaine campagne.

«Le message [envoyé à Garoppolo] est de lui dire ce qu’on fait, pourquoi on le fait et pourquoi il fait bel et bien parti de nos plans, avait indiqué le directeur général des 49ers, John Lynch, au "Mercury News", lundi. Ces conversations devraient demeurer privées, mais Jimmy aime bien la compétition.»

Depuis son arrivée à San Francisco, «Jimmy G» a seulement été en mesure de jouer une saison complète, en 2019, lui qui a été incommodé par plusieurs blessures. Lors de cette campagne, il avait été en mesure de mener les siens au Super Bowl, où les 49ers s’étaient inclinés devant les Chiefs de Kansas City.

Garoppolo entamera la quatrième campagne d’un contrat de cinq ans, qui le paiera 24,1 millions $ cette saison. Si les 49ers échangent leur quart-arrière avant le 1er juin, ils pourraient sauver 23,6 millions $ sur la masse salariale.