La «punition» à Carter Hart est terminée

Le gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart sera de retour devant le filet des siens, samedi, contre les Islanders de New York, après avoir été contraint à un rôle d'observateur, depuis la galerie de presse, lors des deux derniers matchs de la formation de la Pennsylvanie.

L’entraîneur-chef des Flyers Alain Vigneault avait indiqué que son portier devait offrir de meilleures performances. Hart avait cédé sa place à Brian Elliott, le 25 mars contre les Rangers de New York, après avoir accordé cinq buts sur 11 tirs.

Il avait agi à titre de second à Elliott lors du match suivant, avant d’être complètement sorti de la formation des Flyers lors des deux derniers matchs.

«Il doit travailler sur son jeu, avait mentionné Vigneault, lundi, cité sur le site web de la LNH. Il doit travailler plus ardemment. Il doit mieux travailler. J’ai eu de bonnes conversations avec lui et [l’entraîneur des gardiens Kim Dillabaugh] à propos de mes attentes envers lui lors des entraînements et lorsque vient le temps d’arrêter la rondelle.»

En 22 matchs cette saison, Hart a obtenu huit victoires. Il a maintenu une piètre moyenne de buts alloués de 4,04 et un taux d’efficacité de ,869. Ses statistiques ont été d’autant pires au mois de mars, lui qui a conservé une moyenne de buts accordés de 5,04 et un taux d’efficacité de ,815 en 10 rencontres, dont huit départs.