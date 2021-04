Connor McDavid méritait une suspension

Publié aujourd'hui à 08h28

Mis à jouraujourd'hui à 08h28

Le coup de Connor McDavid sur Jesperi Kotkaniemi lors du match de mardi a fait beaucoup jaser.

Plusieurs ont remis en question la décision de la LNH d’imposer une amende de 5000$ au joueur des Oilers. C’est le montant maximum permis par la convention collective. Il faudrait que l’Association des joueurs et la LNH révisent ces montants. Il est vrai qu’en proportion du salaire de McDavid, cette somme est dérisoire. Cependant, cette sanction va à son dossier si jamais il décidait de récidiver.

Je l’ai écrit à plusieurs reprises, à la vitesse où le jeu se déroule, la pénalité pour coup à la tête n’est pas toujours facile à voir. Si vous regardez la séquence, l’arbitre qui réagit à l’infraction est derrière le jeu et voit le dos de Kotkaniemi. Une pénalité pour rudesse a été décernée. Avec cet angle, j’aurais pris la même décision.

C’est pour cette raison que le département de la sécurité des joueurs existe. Avec du recul et tous les outils technologiques à sa disposition, il est en mesure de rendre la meilleure décision possible.

Plus tôt cette saison, Dillon Dubé avait frappé «KK» à la tête. Le geste méritait une pénalité, mais il était en réaction à un changement de direction du jeune joueur de centre des Canadiens. Dans le cas de McDavid, c’est différent et la LNH le reconnaît en mettant celui-ci à l’amende. Kotkaniemi n’a plus la rondelle au moment de l’impact. McDavid élève ses bras pour atteindre le joueur du CH avec son coude. Bien qu’il ne soit pas d’une extrême violence, c’est un geste de frustration qui n’est pas le résultat d’une mise en échec ratée. J’aurais aimé qu'on donne une suspension d’un match à McDavid pour son geste.

Le geste de MacKinnon

Hier soir lors, du match entre l’Avalanche et les Coyotes, Nathan MacKinnon a ramassé le casque de Conor Garland et le lui a lancé sans avertissement. Ce geste, si observé, devrait être puni par une punition de match. MacKinnon sera assurément sanctionné par la LNH aujourd’hui.