Trois joueurs du CH dans un top 10 révélateur

Les buts à cinq contre cinq sont importants on le sait, mais ils prennent encore plus d'importance en séries éliminatoires, là où le jeu devient plus serré et là où il y a beaucoup moins de pénalités.

Et dans cette facette, pas moins de trois attaquants des Canadiens de Montréal se retrouve dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey par tranche de 60 minutes.

Tyler Toffoli, Brendan Gallagher et Josh Anderson en font partie, tout comme le Québécois du Lightning de Tampa Bay Mathieu Joseph. Mikko Rantanen, de l'Avalanche du Colorado, est celui qui se retrouve au sommet.

Un certain Alexander Ovechkin, des Capitals de Washington, figure aussi dans ce palmarès.

