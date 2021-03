Les joueurs de l'Avalanche du Colorado ne le cachent pas, le but est de remporter les grands honneurs cette année.

Pierre-Édouard Bellemare en a parlé lors d'une généreuse entrevue accordée à Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Ce n'est pas un objectif qui est caché. On sait où les gens positionnent notre équipe, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile. Dans les séries l'an dernier, on a eu des blessés et on n'a pas joué de la bonne façon. On a été obligé de rentrer à la maison beaucoup trop tôt. Nous sommes conscients du défi qui est devant nous et de ce qu'on doit faire pour y arriver, mais on sait très bien que ce sera compliqué.»

Même si l'Avalanche peut compter sur une formation redoutable, tout n'a pas toujours été parfait cette saison. Bellemare estime toutefois que cette période est derrière eux et que l'entraîneur Jared Bednar a été en mesure de ramener les joueurs dans le droit chemin.

«On a eu beaucoup d'adversité. On a eu plusieurs blessures et ça nous a pris du temps pour se retrouver dans notre façon de jouer. Maintenant, on sait quel genre d'équipe on peut être et on sait que nous pouvons être dangereux. On attendait que les choses se fassent normalement. Les gens disaient qu'on avait l'une des meilleures équipes. On a gagné des matchs qu'on ne méritait pas de gagner, mais nous nous sommes réveillés un peu. Les entraîneurs ont décidé de nous secouer pour nous faire comprendre les valeurs de l'équipe et du logo. Depuis, on joue beaucoup mieux. On a quand même beaucoup de talent. Lorsque tout le monde comprend le système de la bonne façon, c'est difficile de jouer contre nous.»

Si la force de frappe à l'attaque de la formation du Colorado ne fait aucun doute, le gardien Philipp Grubauer mérite beaucoup de crédit également. Bellemare a tenu à louanger celui qui a récolté 21 victoires en 29 matchs jusqu'à maintenant.

«Il a vraiment une bonne saison. Puisque notre deuxième gardien est absent, il doit jouer beaucoup de matchs. Même s'il n'a pas beaucoup de tirs contre nous, les chances sont dangereuses. Il parvient à nous garder dans les matchs. C'est vraiment un très bon gardien et il joue de la bonne façon. Il est vraiment calme et confiant. C'est quand même magnifique!»

Voyez l'entrevue de Bellemare dans la vidéo ci-dessus.