Stan Bowman nommé DG des États-Unis

C’est à Stan Bowman et à Bill Guerin que reviendra la responsabilité de former l’équipe de hockey qui représentera les États-Unis aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.

USA Hockey a annoncé le tout mercredi. Bowman est actuellement le directeur général des Blackhawks de Chicago et il assumera ces mêmes fonctions avec la formation nationale. Guerin est quant à lui DG du Wild du Minnesota et il sera l’adjoint de Bowman au sein de la fédération.

«Nous ne pourrions être plus heureux d’avoir la combinaison de Stan et Bill, avec le soutien de John Vanbiesbrouck, pour guider notre équipe olympique masculine, a déclaré Pat Kelleher, directeur exécutif de USA Hockey, dans un communiqué. Nous avons un bassin de talents considérable grâce à tant de personnes, y compris des bénévoles au niveau local à travers le pays. C'est formidable d'avoir le leadership et l'expertise que Stan et Bill apportent pour bâtir notre équipe.»

Bowman a remporté trois coupes Stanley avec les Blackhawks et il occupe un rôle dans le groupe de conseiller de USA Hockey depuis 2012.

«Je suis extrêmement fier et honoré d’obtenir un rôle aussi prestigieux pour USA Hockey, a réagi Bowman. Ce sera passionnant de travailler aux côtés de Bill, John et du reste de notre groupe consultatif. Nous voulons perpétuer la tradition et l'héritage légendaires de Team USA.»

Les JO sont prévus du 4 au 20 février 2022 en Chine. Lors du dernier tournoi, à Pyeongchang, en Corée du Sud, les Américains avaient été éliminés par la République tchèque en quart de finale. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avaient toutefois été écartés des JO, mais ils devraient y faire un retour l’année prochaine.