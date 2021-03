La NFL à Montréal?

Des matchs de football de la NFL pourraient être joués à Montréal dans un futur rapproché.

La ligue recommencera éventuellement à jouer des matchs en terrain neutre et le commissaire Roger Goodell a démontré son intérêt envers le Canada.

«Nous avons des amateurs passionnés dans plusieurs marchés, a indiqué Goodell, mercredi. Nous avons un lien historique avec le Canada. Nous avons plusieurs amateurs et notre souhait est d’en desservir le plus possible. Évidemment, nous avons un nombre limité de matchs, mais le Canada est un marché très important.»

Si la métropole québécoise en venait à présenter certains matchs, le Stade olympique pourrait faire figure de terrain d’accueil pour la NFL. La capacité d’accueil de l’entité montréalaise a permis d’y tenir quelques grands événements sportifs dans les dernières années, dont des matchs de la Coupe du monde féminine de soccer et les rencontres du CF Montréal dans la Ligue des champions de la CONCACAF.

«Nous sommes toujours ouverts à l’idée d’accueillir des événements sportifs au Stade olympique de Montréal, de dire le vice-président Exploitation et développement commercial du Parc olympique, Alain Larochelle. Nous possédons une riche histoire en matière de football nord-américain, notamment avec la Ligue canadienne de football (LCF), la Coupe Grey et les Alouettes de Montréal.

«Le football nord-américain possède également le record de la plus grande foule sportive au Stade olympique à ce jour, confirmant notre intérêt et celui des Québécois pour ce sport. Nous serions très intéressés à accueillir des matchs de la NFL et nous avons hâte de montrer nos investissements futurs.»

Le récent changement apporté à l’horaire de la NFL, qui verra les équipes disputer un match de saison régulière supplémentaire, permettra de présenter plus de duels à l’extérieur des États-Unis. Chacune des 32 équipes disputera au moins un de ces matchs sur une période de huit ans.

La NFL n’est pas étrangère à ces matchs en territoire neutre, puisqu’elle a déjà tenu des rencontres au Mexique et en Europe dans les dernières années. Le Canada avait aussi reçu quelques matchs, alors que les Bills de Buffalo se déplaçaient une fois par année – de 2008 à 2013 – au Rogers Centre, à Toronto, pour y jouer.