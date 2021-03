Un joueur de 15 ans au sommet de la WHL!

Il y a un peu plus d'un an, le 25 mars 2020, Connor Bedard se voyait attribuer le titre de «joueur exceptionnel» par la Ligue canadienne de hockey.

Une cinquantaine de semaines plus tard, l'attaquant de 15 ans des Pats de Regina trône au sommet des pointeurs de la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL) grâce à une impressionnante récolte de huit buts et 11 mentions d'aide en 10 rencontres. Et comme si ce n'était pas assez, les 11 aides de Bedard sont toutes des aides «primaires».

La saison est encore jeune, mais Bedard a jusqu'ici une moyenne de 1,90 point par rencontre. John Tavares est le «joueur exceptionnel» ayant maintenu la meilleure moyenne de point par match à sa première saison, soit 1,18. Shane Wright (1,14), Jason Spezza (1,06) et Connor McDavid (1,05) suivent dans l'ordre.

Bedard s'est hissé au sommet de la WHL mardi soir grâce à un but (voir ci-dessous) et une aide sur le but victorieux des siens en prolongation.

Et pour terminer, sachez qu'il n'a toujours pas été blanchi depuis le début de sa carrière junior. Il a récolté 2 points à six reprises, 1 point trois fois et son meilleur match en a été un de quatre points (1 but, 3 aides).