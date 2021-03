Benjamin St-Juste confiant pour le grand jour

Sur ses médias sociaux, Benjamin St-Juste a évoqué son «Pro Day» de jeudi matin, à l’Université du Minnesota, comme la plus importante entrevue d’embauche de sa vie. À l’aube de ce grand moment devant les yeux de la planète NFL, le demi de coin québécois attaque le défi en pleine confiance, gardant la tête froide.

Le Pro Day sera l’occasion de démontrer ses aptitudes athlétiques dans une batterie de tests physiques, devant des dépisteurs, mais aussi des entraîneurs et même des directeurs généraux d’équipes de la NFL.

Avant cette journée souvent déterminante en vue du repêchage de la NFL, qui se tiendra cette année à Cleveland du 29 avril au 1er mai, St-Juste est apparu détendu à souhait lors d’une vidéoconférence avec les médias.

«Je ne me suis pas fixé d'objectifs particuliers. Je sais que ça se passera bien et que j’obtiendrai de bons résultats», a-t-il assuré.

«Peu importe les chiffres qui vont ressortir, je sais que je suis un bon athlète et un bon joueur de football. Je veux juste avoir du plaisir. Si les chiffres sont fous, tant mieux, mais sinon, tant pis. Je ne vais pas m’ajouter une pression additionnelle quant aux attentes de l’extérieur», a continué de manière pragmatique l’ancien des Spartiates du Cégep du Vieux Montréal.

Que du plaisir

À quelques heures d’une étape critique pour la suite de sa carrière dans le processus du repêchage, St-Juste a fait le choix d’approcher l’événement en toute zénitude, contrairement à ce qu’il a parfois pu s’imposer à lui-même dans le passé.

«Habituellement, je suis très dur envers moi-même. En ce moment, j’essaie juste de réaliser à quel point je suis béni d’être dans cette position. Aussi bien m’amuser en misant sur tout le travail que j’ai fait.

«Si tu n’as pas de plaisir à jouer au football, tu vas devenir trop anxieux. J’essaie toujours de me rappeler à moi-même que j’en suis rendu là parce que je suis bon. C’est ce genre d’énergie positive que je veux amener lors du "Pro Day"», a-t-il signalé.

Du soutien apprécié

L’an passé, pas moins de cinq joueurs des Gophers de l’Université du Minnesota avaient trouvé preneurs au repêchage de la NFL, la meilleure performance pour le programme depuis 1990.

St-Juste a donc pu bénéficier de l’expérience de ses anciens coéquipiers, notamment le maraudeur Antoine Winfield fils, qui vient de remporter le Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay.

«Durant le processus, j’ai parlé à Antoine à quelques occasions à propos de l’entraînement, mais aussi de la gestion des entrevues menant au repêchage. Il m’a donné des conseils pour me comporter de manière professionnelle», a affirmé celui qui dit admirer les demis de coin Jalen Ramsey, Richard Sherman et Marlon Humphrey, dans la NFL.

Lors de son «Pro Day», St-Juste sera en vedette avec son coéquipier, le receveur Rashod Bateman, un espoir que la plupart des analystes classent en première ronde. Ce dernier, lors de la vidéoconférence de mercredi, n’a eu que de bons mots pour le Québécois.

«Lors des entraînements, Ben et moi, nous nous en sommes chacun donnés pour notre argent! Il est de loin le meilleur demi défensif que j’ai affronté dans ma carrière. L’équipe qui optera pour lui obtiendra tout un athlète et une très bonne personne. Je sens que Ben va donner un gros "show" [jeudi] et que plusieurs équipes auront tort si elles passent par-dessus lui», a-t-il fait valoir.

«À toutes les entraînements, c’est une compétition», a quant à lui mentionné St-Juste. Il est le receveur numéro un et moi le demi de coin numéro un. Le fer aiguise le fer. Ça m’a vraiment beaucoup amélioré de m'entraîner chaque jour contre un receveur de première ronde, de très haut calibre. Il n’y a pas beaucoup de demis défensifs qui ont cette chance. Ça va vraiment m’aider au prochain niveau.»

Plusieurs analystes sont d’avis que Benjamin St-Juste devrait être sélectionné en troisième ou quatrième ronde.