Un ancien grand rival du Canadien est décédé

L’ex-attaquant Bobby Schmautz, qui a notamment joué avec les Bruins de Boston dans la décennie 1970, est décédé à l’âge de 76 ans, dimanche.

Ayant totalisé 557 points en 764 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, le natif de la Saskatchewan a suscité l’attention des partisans du Canadien de Montréal durant la finale de la coupe Stanley de 1978 face aux Bruins. Schmautz a inscrit le but décisif du quatrième match en prolongation pour donner un gain de 4 à 3 aux siens et créer l’impasse 2 à 2 dans la série. Le Tricolore a éventuellement remporté la confrontation en six rencontres pour empocher le troisième de ses quatre championnats consécutifs.

L’ancien joueur d’avant a amorcé son parcours dans la ligue chez les Blackhawks de Chicago en 1967-1968 pour le conclure avec les Canucks de Vancouver en 1980-1981. Il a passé sept campagnes chez les Bruins.