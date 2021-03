Le ballottage pour Shayne Gostisbehere

Le défenseur des Flyers de Philadelphie Shayne Gostisbehere pourrait poursuivre sa carrière au sein d’une autre organisation, car il a été soumis au ballottage, mardi.

Les autres formations de la Ligue nationale de hockey pourront le réclamer d’ici mercredi midi. Le joueur de 27 ans gagne 4,5 millions $ cette année et son contrat prendra fin au terme des séries 2023.

Cette saison, Gostisbehere a amassé cinq buts et six mentions d’aide pour 11 points en 25 parties, tout en conservant un différentiel de -1. À son dernier match, lundi contre les Sabres de Buffalo, l’entraîneur-chef Alain Vigneault l’a utilisé pendant plus de 19 minutes.

Après une première campagne prometteuse marquée par une récolte de 46 points en 64 affrontements, l’arrière a éprouvé certains ennuis, surtout au plan défensif. Lors des saisons 2016-2017 et 2018-2019, il a conclu avec des fiches de -21 et de -20.

Gostisbehere s'est par ailleurs fait remarquer lors de la saison 2017-2018, alors qu'il avait obtenu 65 points en 78 matchs.