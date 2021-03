Le CH reprend l'action

Les Canadiens de Montréal reprendront l'action, ce soir, après plus d'une semaine d'inactivité en affrontant les Oilers d'Edmonton au Centre Bell.

Les quatre dernières parties de l'équipe avaient été reportées en raison du protocole de la COVID-19 de la LNH, soit trois contre les Oilers et une contre les Sénateurs d'Ottawa. Depuis, le calendrier de la LNH a été modifié.

Les hommes de Dominique Ducharme ont sauté sur la patinoire, lundi soir, après avoir reçu le feu vert.

Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia avaient été inscrits sur la liste de la COVID-19, depuis, «KK» a été retiré.

«J'ai fait un peu de FaceTime avec lui, a indiqué Kotkaniemi, à propos d’Armia, lors d’une vidéoconférence tenue mardi matin. Je pense qu'il se sent bien en ce moment. C'est une situation vraiment malheureuse. Il sera bientôt de retour.»

Ainsi en raison de l'absence d'Armia et de Tyler Toffoli, blessé, l'attaquant Michael Frolik devrait disputer son premier match de la saison, mardi soir. Toffoli n'était pas de l'entraînement matinal des siens, en matinée.

Carey Price sera le gardien partant du Tricolore. La nouvelle acquisition de l'équipe, Eric Staal, ne disputera pas la rencontre, mais devrait intégrer la formation bientôt, à la fin de sa quarantaine obligatoire.

«Je suis très excité de savoir qu'il va jouer avec nous, a par ailleurs noté Kotkaniemi, concernant Staal. J'espère obtenir quelques conseils de sa part. C'est un excellent joueur.»

Face à la partie contre les Oilers, l’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme veut voir ses joueurs s’impliquer.

«On doit contrôler ce qu'on peut contrôler, a-t-il dit. La première chose, c'est notre implication. La façon qu'on va bouger, notre structure et notre style de jeu. On doit garder les choses simples, surtout en début de match avec la rondelle pour retrouver nos repères et notre exécution.»

Kotkaniemi

Frolik

Formation du CH à l’entraînement

Attaquants

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Suzuki-Anderson

Byron-Kotkaniemi-Lehkonen

Frolik-Evans-Perry

Dauphin

Défenseurs

Edmundson-Weber

Kulak-Petry

Romanov-Mete

Ouellet-Olofsson

Gardiens de but

Price

Allen

Lindgren