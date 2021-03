Les Falcons veulent protéger la démocratie

Les Falcons d’Atlanta se sont fortement positionnés pour un accès plus facile aux bureaux de scrutin mardi, quelques jours après que la Géorgie eut approuvé un projet de loi visant à diminuer le risque de fraude lors des élections tout en affaiblissant le droit de vote.

Cette loi diminuera le nombre d’urnes installées sur la voie publique pour déposer les bulletins, renforcera le contrôle de l’identité pour le vote par correspondance et rendra illégal le fait d’offrir de l’eau et de la nourriture aux gens qui sont dans la file d’attente le jour de l’élection.

«Chaque voix et chaque vote comptent et devraient être entendus par le biais de notre processus démocratique en Géorgie, a réagi Arthur M. Blank, propriétaire des Falcons, dans un communiqué. Le droit de vote est simplement sacré. Nous devrions travailler à rendre le vote plus facile, et non plus compliqué pour les citoyens admissibles. Nos entreprises et la fondation familiale continueront d’appuyer directement les efforts pour faire avancer l’accès au vote pour les citoyens de la Géorgie et à travers la nation.»

La Géorgie avait été l’un des états-clés dans la victoire de Joe Biden aux dernières élections présidentielles. Il y avait récolté 49,5 % des votes contre 49,3 % pour son adversaire Donald Trump. Ce dernier avait d’ailleurs tenté de renverser ce résultat en faisant pression à plusieurs reprises auprès du gouverneur Brian Kemp, également républicain.