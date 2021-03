Les Jays auront affaire à Gerrit Cole

Si Vladimir Guerrero fils en a impressionné plusieurs avec sa moyenne au bâton de ,421 durant le camp d’entraînement, le jeune joueur des Blue Jays de Toronto a sans doute noté que certains vétérans lanceurs semblent également en grande forme à l’approche de la nouvelle campagne. Ça promet en vue du début de la saison, ce jeudi :

Gerrit Cole

Guerrero fils et ses coéquipiers n’auront pas à attendre longtemps avant d’affronter un artilleur au sommet de son art. Gerrit Cole sera en effet au monticule, ce jeudi 1er avril à New York, pour le match d’ouverture des Yankees contre les Blue Jays de Toronto. Déjà, dans la Ligue des pamplemousses, Cole a démontré qu’il était en forme. En cinq sorties, il a affiché un dossier de 3-0 et une moyenne de points mérités de 2,45. Il a par ailleurs réussi 24 retraits au bâton en 18 manches et un tiers de travail.

Lucas Giolito

À l’instar de Gerrit Cole, le lanceur Lucas Giolito, des White Sox de Chicago, figure parmi les principaux candidats pour l’obtention du trophée Cy Young dans la Ligue américaine. Lors du calendrier préparatoire, Giolito n’a permis que trois points et 10 coups sûrs en 23 manches passées au monticule. Il a par ailleurs dominé avec 30 retraits sur des prises. Le Californien de 26 ans sera logiquement le partant pour le premier match de son équipe, jeudi, au domicile des Angels de Los Angeles.

Kenta Maeda

Le Japonais Kenta Maeda est l’as de la rotation des Twins du Minnesota. Il foulera ainsi le monticule, jeudi à Milwaukee, pour ouvrir la saison avec un match interligue contre les Brewers. Durant le camp d’entraînement, Maeda a été hallucinant. En 18 manches et un tiers, il n’a permis qu’un point pour ainsi présenter une moyenne de 0,49. L’adversaire a par ailleurs frappé pour une moyenne au bâton de ,123 contre lui.

Tout un duel à TVA Sports

Si les trois lanceurs précédemment nommés évoluent dans l’Américaine, les équipes de la Nationale sont également bien nanties au monticule. La première soirée de baseball de la saison mettra d’ailleurs aux prises, jeudi, les partants Jacob de Grom, des Mets de New York, et Max Scherzer, des Nationals de Washington. Cette rencontre, qui sera diffusée sur les ondes de TVA Sports, aura lieu dès 19h à Washington.