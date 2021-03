«Nikita Scherbak fait tout ce qu'il faut pour retourner dans la LNH»

Pas plus tard qu’en novembre dernier, l’ancien choix de premier tour des Canadiens (2014) Nikita Scherbak confiait, dans le cadre d'un long entretien avec le TVASports.ca, son ardent désir d'un jour revenir dans la LNH.

Reconnaissant avoir «foiré» lors de son passage avec les Canadiens, le jeune homme de 25 ans, à ce moment sans contrat, mentionnait quand même être «dans la meilleure forme de sa vie» et se disait «convaincu de pouvoir évoluer à nouveau dans la LNH sur une base régulière».

Plusieurs personnes gravitant dans le vaste monde du hockey étaient toutefois loin d’en être convaincues, elles.

Quatre mois plus tard, l’ailier droit natif de Moscou est pourtant en voie d’en surprendre plus d’un.

En janvier dernier, l’organisation des Stars de Dallas a pris le pari de lui faire signer un contrat de la Ligue américaine. L’attaquant compte aujourd’hui 11 points en 13 matchs et figure parmi les meilleurs pointeurs de son équipe, les Stars du Texas. Est-ce le moment de la rédemption pour ce joueur qui avait séduit les dirigeants du CH à l’époque?

«Je ne serais pas surprise que les Stars de Dallas lui donnent une chance cette année. Ils sont affectés par plusieurs blessures et Nikita offre actuellement un rendement très convaincant. On devrait toutefois lui soumettre une nouvelle offre pour que cela se concrétise.»

Depuis cinq ans, Taylor Baird est rédactrice en chef du site «DefendingBigD.com», un média de Dallas couvrant l’essentiel des activités des Stars et de son club-école. Elle a assisté à la quasi-totalité des matchs de Nikita Scherbak cette année et a bien voulu livrer ses impressions à son sujet au TVASports.ca.

«Lors de ma dernière discussion avec l’entraîneur-chef des Stars du Texas, Neil Graham, il m’a confié qu’il portait Scherbak en très haute estime. Graham le considère comme un joueur de grande qualité qui joue avec caractère et qui aide grandement l’équipe. Il est bien heureux d'avoir pu l'ajouter au club considérant tous les départs vers l'équipe réserve des Stars.»

Menace offensive constante

Pour Baird, il n’y a pas beaucoup de présences où Nikita Scherbak n’est pas visible sur la patinoire. Il se distingue notamment, dit-elle, par son sens de l’initiative en zone adverse.

«Je dirais qu’il est celui, au sein de cette équipe, qui orchestre la majorité des attaques. C’est un excellent passeur, mais il n’hésite pas non plus à se servir de son lancer. Il mène d’ailleurs le club au chapitre des tirs au but.»

La journaliste insiste également sur une facette du jeu que le Russe semble avoir beaucoup travaillée/améliorée au fil des dernières années. Le fruit d’un travail accru dans le gymnase, peut-être...

«Je dirais que l’une des améliorations notables dans son jeu se situe au niveau de son coup de patin. On le sent beaucoup plus vif et explosif qu’à l’époque. Ça lui permet de se défaire de ses couvreurs avec plus d’aisance qu’auparavant.»

Crédit photo : Capture d'écran - YouTube

Mais qu’est-ce qui peut expliquer un réveil aussi soudain de la part d’un joueur qu’on croyait sur le déclin depuis déjà quelques saisons? Depuis 2018, avouons que Scherbak semblait carrément avoir perdu son coffre à outils offensifs.

«Je crois qu’il a arrêté de réfléchir et qu’il s’est mis à avoir du plaisir, sans penser aux attentes de tout le monde. Probablement que le fait de n’avoir qu’un contrat de l’AHL lui enlève une certaine pression.

«J’ai également l’impression que Nikita est débarqué ici rempli de confiance. On sent qu’il a joué dans la LNH dans le passé et le bagage acquis dans son passé est perceptible cette saison. Il semble avoir choisi d’utiliser son passé à son avantage.»

Pas parfait, mais...

Ne vous méprenez pas : Nikita Scherbak ne s’est pas transformé en Connor McDavid en l’espace de quelques saisons. Il est encore loin d’être parfait. Son différentiel de -5 en témoigne assez bien. Mais il affiche un rendement beaucoup plus convaincant qu’à l’époque.

«Il a parfois quelques problèmes dans sa couverture défensive de zone et se rend coupable de certains revirements, mais on oublie qu’il n’a encore que 25 ans. Je veux cependant préciser que les rares erreurs qu’il peut causer ne sont pas dues à un manque d’effort.»

Taylor Bairg affirme du même souffle que la réputation du Russe, au sein de l’organisation des Stars, est excellente.

«Actuellement, Nikita se comporte de façon très mature. Il n’est ni plus ni moins qu’un modèle pour toute l’équipe. C’est un vrai professionnel.»

«Il fait tout ce qu’il faut pour retourner dans la LNH»

Et quelle note la journaliste donnerait-elle à l’ancien du CH, jusqu'ici?

«Je lui donnerais une note globale de 85%. Honnêtement, il fait actuellement tout ce qu’il faut pour retourner dans la LNH. Il attire les regards.»

Pour Bairg, la LNH et Scherbak n’est plus une question de «quand», mais de «avec qui».

«Si jamais le rappel des Stars ne venait pas, je suis convaincue qu’une autre formation tentera le coup l’an prochain en lui faisant signer une entente à deux volets.»

Dans l’extrême sud des États-Unis et bien loin du marché montréalais, Nikita Scherbak est en train de réussi son (audacieux) pari...