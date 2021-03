Miami: Auger-Aliassime débute avec une victoire

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a amorcé le tournoi de Miami avec une victoire en double aux côtés de son partenaire polonais Hubert Hurkacz, jeudi.

Auger-Aliassime et Hurkacz se sont imposés en deux manches de 6-4 et 6-3 devant les Belges Sander Gille et Joran Vliegen au premier tour.

En ronde suivante, ils affronteront les vainqueurs du match opposant les Français Jeremy Chardy et Fabrice Martin au Croate Ivan Dodig et au Slovaque Filip Polasek, qui sont quatrièmes favoris.

Auger-Aliassime débutera son parcours en simple vendredi contre le Français Pierre-Hugues Herbert, 74e au monde. Les deux joueurs se sont affrontés deux fois en carrière sur le circuit de l’ATP et ont chacun obtenu une victoire. Les deux affrontements ont eu lieu en 2020, à l’intérieur, sur surface dure.

Le Québécois de 20 ans est 11e favori en simple à Miami en vertu de son 18e rang mondial. Il a d’ailleurs pu bénéficier d’un laissez-passer au premier tour du tableau principal.

Dans le bas de la grille, les Canadiens Milos Raonic (19e au monde) et Denis Shapovalov (11e) ont également obtenu des laissez-passer pour le deuxième tour. Ils devraient disputer leurs premiers matchs en simple samedi.

Raonic croisera le fer avec l’Australien Jordan Thompson (60e) tandis que Shapovalov sera opposé au Biélorusse Ilya Ivashka (116e).

Du côté féminin, l’Ontarienne Bianca Andreescu, neuvième au monde et huitième favorite à Miami, brisera la glace vendredi contre la Tchèque Tereza Martincova, 105e.