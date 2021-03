Le Phoenix inflige un autre revers au Drakkar

Xavier Parent a touché la cible à deux reprises, jeudi soir, à Sherbrooke, pour aider le Phoenix à vaincre le Drakkar de Baie-Comeau par la marque de 5 à 1.

Parent a marqué ses deux buts en deuxième période, avec l’aide de Charles Tremblay et d’Anthony Munroe-Boucher. Ce dernier a conclu la rencontre avec trois mentions aides.

Joshua Roy a inscrit son 22e but de la saison du côté du Phoenix. Ses coéquipiers Stéphane Jr Huard et Israel Mianscum ont aussi secoué les cordages.

Nathael Roy a été l’unique marqueur pour le Drakkar, qui a encaissé une huitième défaite consécutive. La formation de Baie-Comeau occupe le dernier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, derrière le Phoenix.

Tour du chapeau pour Desnoyers

À Halifax, Elliot Desnoyers a réussi un tour du chapeau dans un gain de 6 à 1 des Mooseheads face aux Eagles de Cap-Breton. Le joueur de centre québécois a atteint le plateau des 20 buts pour la première fois dans la LHJMQ.

Jordan Dumais (trois aides) et Zachary L’Heureux (un but et deux aides) ont également conclu la rencontre avec trois points.

À Drummondville, Justin Côté a inscrit deux buts dans un gain de 5 à 2 des Voltigeurs face aux Olympiques de Gatineau.

Charlie Da Fonseca, Édouard Charron et Charles-Antoine Dumont ont été les autres marqueurs de l’équipe locale.

Il s’agit d’une première défaite en temps réglementaire en 10 matchs pour les Olympiques.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Victoriaville, Olivier Nadeau a secoué les cordages deux fois dans la victoire de 4 à 2 des Cataractes de Shawinigan contre l’Océanic de Rimouski.

Ses coéquipiers Charles Beaudoin et Jérémy Martin ont également déjoué le gardien Creed Jones.

Charles-Antoine Lavallée a réalisé 30 arrêts devant le filet des Cataractes.

Crédit photo: LHJMQ