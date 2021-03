La LHJMQ présente son format pour les éliminatoires

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a officialisé le format de ses prochaines séries, et comme elles le souhaitaient, les formations des Maritimes auront un mois de plus pour disputer des matchs de saison régulière.

Les séries des 12 équipes du Québec débuteront le 8 avril prochain, alors que, dans les provinces de l’Est, le bal printanier se mettra en branle le 4 mai.

Essayons maintenant de vous expliquer, le plus simplement possible, le fonctionnement.

Au Québec, les deux premières équipes de chacune des deux divisions obtiendront un laissez-passer et ne participeront donc pas à la ronde seizième de finale. Dans cette première ronde, la troisième position affrontera la sixième, tandis que les équipes ayant terminé aux rangs quatre et cinq se mesureront dans une série trois de cinq.

Les deux formations qui sortiront gagnantes de ce premier tour affronteront par la suite les deux premières équipes de la division, dans une série au meilleur de sept. Les quatre qui seront toujours en vie au terme de cette ronde huitième de finale croiseront ensuite le fer sous la logique suivante : l’équipe la mieux classée de la division Ouest affrontera la moins bien classée de l’Est, et vice-versa.

Les deux gagnants obtiendront leur place pour le tournoi à la ronde de demi-finale. On y reviendra.

Maritimes

Dans les provinces de l’Atlantique, le format sera un peu différent. Les équipes ayant terminé aux positions six, cinq et quatre s’affronteront lors d’un match à élimination simple. Les positions six et cinq prendront tout d’abord part à un duel « à mort subite » et le gagnant affrontera ensuite la quatrième place pour un autre match sans lendemain. Le vainqueur de ce deuxième duel avancera à la ronde suivante et affrontera la première équipe de la division, tandis que les équipes ayant terminé deuxièmes et troisièmes feront de même dans une série trois de cinq.

Les deux vainqueurs se disputeront ensuite une place pour le tournoi à la ronde de demi-finale qui mettra aux prises les trois équipes ayant survécu aux rondes subséquentes.

Au terme de ce tournoi à la ronde, les deux premières positions s’affronteront en grande finale de la coupe du Président, dans une série au meilleur de sept.

Vous êtes toujours là?

Avant de vous laisser reprendre votre souffle, simplement vous mentionner que les séries au Québec auront encore lieu dans des environnements protégés. La façon de procéder reste à déterminer.