Un «showcase» pour les 15 à 19 ans

Publié 24 mars

Mis à jour 24 mars

Dans la Belle Province, seule la Ligue de hockey junior majeur du Québec a permis à ses joueurs de jouer durant le confinement. Des ligues de développement comme la Ligue Midget AAA et la Ligue Junior AAA ont été mises sur pause.

Ainsi, tous les jeunes joueurs de hockey (nés entre 2001 et 2005), qui aspirent très prochainement à être sélectionnés par une équipe de la LHJMQ ou qui aimeraient éventuellement jouer pour une équipe universitaire américaine, n’ont pas eu la chance de se faire valoir cette année auprès des recruteurs.

Alors, comment faire pour évaluer les meilleurs joueurs de 15, 16, 17, 18 et 19 ans ?

C’est dans cette perspective que Marc-Olivier Daigle organisera les 9, 10 et 11 juillet prochain, à Ville Ste-Catherine, un tournoi de type «showcase» regroupant près de 130 joueurs. Entre 50 et 100 recruteurs sont attendus pour cet événement.

«Je veux aider les joueurs à avoir une visibilité auprès des équipes de la LHJMQ et des équipes universitaires américaines. Jusqu’ici, 16 équipes de la LHJMQ et huit de la NCAA ont déjà confirmé leur présence», a indiqué Daigle, qui est un ancien gardien des Mooseheads de Halifax et qui est maintenant un agent de joueurs.

«Pour certaines équipes de la LHJMQ, ce tournoi représente une belle opportunité de voir l’évolution d’un joueur admissible au repêchage ou encore pour constater la progression d’un joueur qui a déjà été sélectionné.»

Évidemment, les organisateurs de ce tournoi, qui prévoit huit équipes, sont tributaires de l’évolution de la Covid-19.

«On attend l’approbation du gouvernement du Québec. On veut suivre les mesures sanitaires à la lettre. Dans la mesure où le Québec prévoit que toute la population sera vaccinée le 24 juin, nous avons bon espoir que ce showcase ait lieu», a précisé Daigle.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet officiel de l’événement. https://www.smarthockeyshowcase.com