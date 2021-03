Thatcher Demko permet aux Canucks d’espérer

Après un début de saison plus compliqué, Thatcher Demko est présentement le principal artisan des récents succès des Canukcs de Vancouver.

Obtenant pour une première fois le rôle de gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année, l’Américain de 25 ans a concédé deux buts ou moins huit fois lors de ses 10 dernières parties. Pendant cette séquence, il a été la cible d’au moins 30 tirs à huit reprises. Dans deux matchs, il a été bombardé de 45 ou 46 lancers.

Or, il a permis à son club de conserver une fiche de 8-2-0 et de s’approcher à deux points du Canadien de Montréal et de la dernière place donnant accès aux éliminatoires avant leur duel de mercredi. Le Tricolore détient toutefois cinq matchs en main.

Les récents succès de l’homme masqué ne surprennent personne au sein de l’organisation. Après tout, Demko avait montré une moyenne de buts alloués de 0,64 et un taux d’efficacité de ,985 en quatre parties éliminatoires cet été.

«Je ne pense pas que surpris est le bon mot, a dit l’entraîneur-chef Travis Green en vidéoconférence, mercredi. Nous sommes très heureux de son jeu assurément. Je pense que quand tu crois en quelqu’un, tu n’es jamais surpris quand il fait de bonnes choses. Nous avons toujours cru qu’il avait la chance d’être l’un des bons gardiens de cette ligue. Il l’a montré dans des circonstances particulières avec la COVID-19, mais il joue bien.»

En 24 parties depuis le début de la campagne, Demko revendique une fiche de 12-11-1, une moyenne de 2,72 et un taux de ,919. Les Canucks étaient pourtant la deuxième pire formation du circuit au chapitre des tirs concédés par match, à 33,7 avant le duel de mercredi.