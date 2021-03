Soccer: à deux matchs des JO

La formation canadienne des moins de 23 ans est à deux matchs d’une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo et elle dispute le dernier match de phase de groupe du tournoi de qualification, jeudi soir, à Guadalajara au Mexique.

L’équipe masculine n’a participé aux Jeux olympiques qu’à trois reprises, la dernière fois remontant aux Jeux de Los Angeles, en 1984, des olympiades boycottées par les pays du bloc de l’Est.

Pilotée par l’ancien entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello, la formation canadienne est presque assurée de passer en demi-finale puisqu’elle occupe le premier rang du groupe B avec quatre points, tout comme le Honduras qu’elle affronte jeudi soir.

Les deux équipes présentent une fiche d’une victoire et un verdict nul à leurs deux premières sorties.

Haïti et le Salvador ont chacun un point et vont s’affronter un peu plus tôt en soirée. Un verdict nul dans cette rencontre assurerait une place en demi-finale pour le Canada avant même le début de la rencontre face au Honduras.

«Il faut gérer tous les scénarios, mais on amorce le match avec la mentalité de gagner, insiste Biello. On ne peut pas contrôler tous les autres scénarios alors il faut faire ce qu’il faut pour être prêts.»

Il faut dire que le Canada est virtuellement assuré d’avoir sa place en demi-finale puisqu’il faudrait une combinaison d’une grave défaite contre le Honduras et d’un gain cinglant de l’un des deux opposants dans le match entre Haïti et le Salvador pour que le Canada glisse au classement.

Actuellement, le Canada présente un différentiel de +2 pendant que le Salvador est à -2 et Haïti à -3.

«On joue le dernier match, alors le résultat de leur rencontre va influencer comment nous allons gérer ce match.

«Je ne voudrai peut-être pas user tous mes joueurs en sachant que nous sommes qualifiés. Mais nous allons peut-être aussi vouloir pousser pour terminer au premier rang de notre groupe. Ce sont tous les scénarios que nous devons étudier.»

Brio défensif

Le Canada a réalisé deux jeux blancs à ses deux premières sorties et c’est une source de fierté pour Biello.

«On n’a pas beaucoup de rythme ou de conditionnement physique, alors notre forme collective est importante afin d’avoir un bloc compact.

«James [Pantemis] a fait les arrêts-clés au bon moment, je suis satisfait de la façon dont nous avons défendu.»

L’Unifolié n’a cependant marqué que deux buts, les deux contre le Salvador en lever de rideau.

«Sur le plan offensif, il nous a un peu manqué l’instinct du tueur et nous en avons parlé lors de l’analyse vidéo», a reconnu le milieu de terrain Patrick Metcalfe.

La suite

Même si Biello ne veut pas regarder trop loin, il est difficile de ne pas se projeter vers dimanche, journée où seront disputées les demi-finales.

«Ça peut être une erreur de penser trop loin parce que tout peut arriver, note Biello. Ça met de la pression. Il faut d’abord qu’on se concentre sur la tâche à accomplir et pour le moment, c’est de battre le Honduras.»

Dans le groupe A, on sait déjà que les États-Unis et le Mexique passeront au prochain tour. Leur match de mercredi soir était donc superflu.

Et si on pense à la demi-finale, qui Biello aimerait-il affronter?

«Ce sont deux très bonnes équipes qui ont beaucoup de profondeur. Les Mexicains sont à l’aise à la maison et les Américains ont des joueurs pour changer un match.

«Ce que l’on sait, c’est que peu importe l’adversaire, ça sera un match très difficile. Mais on a peut-être une meilleure connaissance des États-Unis.»