Arbitre banni : des joueurs divisés

Plusieurs joueurs et entraîneurs à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) ont réagi à l’incident impliquant l’arbitre Tim Peel lors du match de mardi entre les Predators de Nashville et les Red Wings de Detroit.

À micro ouvert, Peel a lancé qu’il voulait donner une pénalité tôt dans la période aux Predators. Quelques heures plus tard, il était remercié par la LNH après 23 ans de service.

Parmi ceux qui ont commenté l’événement, plusieurs ont tenté de relativiser les choses. C’est notamment le cas de l’attaquant des Maple Leafs de Toronto John Tavares.

«Je sais, en faisant affaire avec les arbitres, qu’ils ne veulent pas être ceux qui décident de l’issue des matchs, a-t-il dit en conférence de presse. Ils veulent que ce soit les deux équipes qui le fassent. Ils ne sont pas dans une position facile.»

De son côté, le défenseur des Coyotes de l’Arizona Jason Demers trouve que le prix à payer est plutôt élevé pour Peel.

«J’ai toujours aimé Tim Peel, a-t-il avoué par l'entremise de son compte Twitter. Il y a un rythme dans les matchs de la LNH que les arbitres doivent gérer et qui doit être difficile. Ils sont humains, ils font des erreurs, et parfois ils peuvent être pris dans la gestion de ce courant. C’est peut-être un peu excessif (son renvoi).»

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Tyler Ennis avait une lecture un peu similaire de la situation.

«Ils font un travail difficile. Beaucoup de choses se passent sur la glace que les gens ne voient pas. Ça va vite et il y a aussi beaucoup d’émotions. On peut être en désaccord d’une manière ou d’une autre (avec une pénalité) et on a souvent des discussions avec les arbitres...

«Dans une situation comme celle-là, tu te sens mal pour ceux qui sont impliqués. Mais au bout du compte, le match doit être arbitré de façon juste.»

Une qualité d’arbitrage

Pour l’entraîneur des Sénateurs d’Ottawa DJ Smith, cet incident n’a en rien affecté sa confiance en l’arbitrage dans la LNH.

«Les joueurs, les entraîneurs, tout le monde est émotif et veut gagner le match. Des fois, tu penses qu’il n’y a pas de pénalité, mais tu regardes avec ta propre perspective... Les arbitres ont un travail vraiment difficile. Ils ne peuvent pas tout voir.

«Ils n’ont pas l’avantage de voir les reprises comme nous. C’est un travail difficile, mais ce sont des professionnels. L’arbitrage dans la LNH est le meilleur.»

Même son de cloche du côté de l’entraîneur-chef des Kings de Los Angeles, Todd McLellan.

«Il n’y a probablement pas de meilleur arbitrage que dans la LNH si on compare à d’autres sports. Et je ne veux pas discréditer les autres sports, a-t-il dit en entrevue à The Athletic.

«Ils arbitrent un sport très rapide et ils le font très bien. Notre personnel, nos joueurs, notre organisation et les autres ont un énorme respect pour eux. Ils ont un travail très difficile à faire.»