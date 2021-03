J.T. Miller voulait se défouler

L’attaquant des Canucks J.T. Miller a offert quelques explications au sujet du combat qui l’a opposé à Ben Chiarot, le 10 mars dernier, et dont le défenseur des Canadiens est ressorti avec une blessure à la main qui le gardera à l’écart du jeu pendant encore quelques semaines.

Miller a récemment accordé une longue entrevue à l’ex dur-à-cuire de la LNH (et du CH) John Scott dans le «podcast» de ce dernier, «Dropping the gloves». Revenant sur l’ensemble de sa carrière et son séjour actuel avec les Canucks, l’Américain a expliqué ce qui s’est passé lors du combat survenu en première période du match que les Canadiens ont finalement remporté au compte de 5-1.

«Je jouais mal, on jouait mal, je pense qu'on avait trois tirs en première période et j'étais de mauvaise humeur, a-t-il raconté. Je venais de me chicaner avec mon entraîneur sur le banc.»

Ayant besoin de canaliser sa colère, Miller a choisi de jeter les gants, ce qui avait aussi le potentiel de fouetter son équipe.

«Je ne fais ça qu'une fois par année, je ne suis pas un gars très méchant, a-t-il précisé. J'essaie toujours d'en prendre un qui est un peu plus "tough" que moi, comme ça on ne s'attend pas à ce que je gagne.»

«C'est un costaud, a-t-il poursuivi. Je lui ai demandé s'il voulait se battre juste avant la mise au jeu et il pensait que je faisais des blagues. Il m'a demandé deux fois si j'étais sérieux et je lui ai répondu que j'étais de mauvaise humeur. C'était le temps d'y aller avant que je me calme et que je change d'idée.»

Les deux hommes en sont donc venus aux coups dans un combat qui n’a pas vraiment fait de vainqueur. Ultimement, Chiarot en ressort perdant dans la mesure où il s’est brisé un os de la main droite en frappant solidement le casque de Miller. Il a été révélé, cinq jours après le combat, que le numéro huit du CH allait devoir s’absenter pour une période de quatre à six semaines.