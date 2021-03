Bo Bichette passe un message aux Yankees

À une semaine du début de la saison, les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York avaient l’occasion, mercredi après-midi, de donner un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler le match d’ouverture du 1er avril, au Yankee Stadium.

Ainsi, le joueur d’arrêt-court Bo Bichette a volé la vedette en claquant deux circuits dans une victoire de 5 à 0 des Jays, au George M. Steinbrenner Field de Tampa. Bichette, qui a totalisé trois coups sûrs en autant de présences, a d’abord expédié la balle de l’autre côté de la clôture en première manche aux dépens du jeune partant Deivi Garcia. Il est revenu à la charge, en début de cinquième, contre le releveur Luis Cessa.

Là où ça risque d’être passablement différent pour Bichette, le 1er avril à New York, c’est que Gerrit Cole devrait être au monticule afin d’entamer le match chez les Yankees.

Quoi qu’il en soit, la performance de Bichette, qui a réussi ses deux premiers circuits du calendrier préparatoire, a de quoi donner confiance aux partisans des Blue Jays. Même chose pour la longue balle obtenue par le voltigeur Teoscar Hernandez.

À propos de Vladimir Guerrero fils, il a frappé un coup sûr en trois présences, ce qui a fait passer sa moyenne au bâton à ,500 (14 en 28) dans la Ligue des pamplemousses.

Simeon Woods Richardson: un nom à retenir

Pour ce match de mercredi, les Yankees présentaient pour leur part une formation plutôt complète. DJ LeMahieu, Gleyber Torres et Gio Urshela ont d’ailleurs été tenus en échec au bâton, tandis qu’Aaron Judge et Giancarlo Stanton ont été limités à un simple chacun. Judge et Stanton ont par ailleurs été victimes de deux retraits au bâton.

Parmi les lanceurs utilisés, le releveur des Jays A.J. Cole a concédé un seul coup sûr et obtenu trois retraits sur des prises, en septième manche. Trent Thornton et l’espoir Simeon Woods Richardson, 20 ans, avaient précédemment uni leurs efforts pour blanchir les Yankees lors des six premiers tours au bâton. En huit manches de travail contre les «Bombardiers du Bronx» pendant le camp d’entraînement, Woods Richardson n’a d’ailleurs donné aucun point à la formation new-yorkaise.

Les Blue Jays et les Yankees ont un ultime rendez-vous durant ce calendrier préparatoire, soit samedi, encore une fois à Tampa. Les Jays devront ensuite disputer deux autres matchs de la Ligue des pamplemousses, soit contre les Tigers de Detroit et les Phillies de Philadephie, avant de s’envoler vers New York.