Les Falcons embauchent un porteur de ballon

Le porteur de ballon Mike Davis poursuivra sa carrière avec les Falcons d’Atlanta.

Mardi, le réseau ESPN rapportait que l’athlète de 28 ans a paraphé un contrat de deux ans d’une valeur de 5,5 millions $.

Davis évoluait avec les Panthers de la Caroline en 2020 et a eu le rôle de numéro 1 une bonne partie de la saison en raison d’une blessure qu’a subie Christian McCaffrey.

Le produit de l’Université du Sud de la Caroline a connu sa meilleure campagne avec une récolte de 642 verges et six touchés au sol. Il a également attrapé 59 passes pour 373 verges et deux majeurs.

Évoluant dans la NFL depuis la saison 2015, Davis a aussi porté les couleurs des 49ers de San Francisco, des Seahawks de Seattle et des Bears de Chicago. Il avait été un choix de quatrième ronde (126e au total) du club californien en 2015.