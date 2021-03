Toffoli absent toute la semaine

Pour leurs trois prochaines rencontres, les Canadiens de Montréal se frotteront à une puissance de la section Nord avec la visite des Oilers d’Edmonton dès ce soir. Mais ce sera sans Tyler Toffoli : Dominique Ducharme a confirmé qu'il ratera les trois matchs face aux Oilers cette semaine en raison d'une blessure au bas du corps.

Il s’agira d’un test à tous les égards pour les Canadiens, qui ont enregistré quatre victoires et autant de revers en prolongation/tirs de barrage à leurs 10 dernières sorties (4-2-4) à un moment où les points sont cruciaux au classement.

Parmi toutes les cases à cocher sur la feuille d’évaluation du CH, le caractère est bien haut sur liste : munis de canons nommés Connor McDavid et Leon Drasaitl - premier et deuxième meilleurs pointeurs de la ligue - à l’attaque, ainsi que le dangereux tandem Darnell Nurse-Tyson Barrie en défense, la formation albertaine vient de rejoindre les Maple Leafs de Toronto au sommet du regroupement «canadien» grâce à ses trois victoires d’affilée.

Fort d’une récolte de six aides en trois matchs, Barrie s’est hissé au deuxième rang des arrières de la ligue avec 30 points; son partenaire est tout juste exclu du top 5 avec 25 points et surfe une séquence de trois matchs avec au moins un point (deux buts, trois aides).

Les Canadiens, eux, ont signé un gain éclatant de 5-4 en tirs de barrage face aux Canucks de Vancouver, samedi. Il s’agissait de leur première victoire en 10 occasions (1-9) lorsque le match se poursuit après 60 minutes et cinquième fois en 10 rencontres qu’un match se termine en temps supplémentaire.

Le retour du «premier trio»

Ducharme a vu juste en réunissant Phillip Danault, Tomas Tatar et Brendan Gallagher, mercredi dernier, et la contribution de cette unité a eu l’allure d’un premier trio. Ils ont depuis marqué cinq des six buts du club à forces égales, sans accorder de but à l’adversaire.

Samedi, Danault a amassé deux aides avec une efficacité de 54% sur les mises au jeu, Gallagher a forcé la prolongation et Tatar a inscrit deux points, en plus de marquer le superbe filet gagnant en tirs de barrage.

À la ligne bleue montréalaise, Jeff Petry continue sa domination. Meilleur pointeur des siens et premier buteur du circuit chez les joueurs à sa position, le défenseur américain était sur la glace pendant 25 min 34 s durant la victoire face aux Canucks.

Devant le filet, Carey Price sera fort probablement de retour à son poste après avoir récolté sa 10e victoire de la saison, samedi.

Trios et paires à l'entraînement

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Josh Anderson

Artturi Lehkonen - Jesperi Kotkaniemi - Joel Armia

Paul Byron - Jake Evans - Corey Perry

Michael Frolik, Laurent Dauphin

Joel Edmundson - Shea Weber

Brett Kulak - Jeff Petry

Alexander Romanov - Victor Mete



Xavier Ouellet, Gustav Olofsson

Carey Price

Jake Allen