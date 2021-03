Enfin une victoire du CH au-delà de 60 minutes!

Une victoire, deux malédictions chassées. Le Canadien a réalisé un coup double en triomphant des Canucks 5 à 4, samedi, en tirs de barrage. C’est la première fois cette année que le CH gagne avec son chandail bleu, mais c’est surtout un premier gain après le temps réglementaire.

«Ils sont trop beaux pour se débarrasser de ces chandails, a dit Brendan Gallagher avec le sourire. Ça fait du bien d’arrêter les mauvaises séquences. Malgré tout, nous avions toujours confiance en nous, nous aimions les corrections apportées par notre entraîneur.»

Quand Nils Höglander a manqué la cible durant la séance de tirs de barrage, Carey Price a patiné vers le banc des siens pour célébrer avec ses coéquipiers. Le gardien a aussi fait semblant de retirer le singe qu’il traînait sur ses épaules. C’était un geste symbolique pour illustrer qu’un poids immense venait de tomber.

Avant ce match, le Tricolore affichait un horrible dossier de zéro victoire et neuf revers en prolongation ou en tirs de barrage.

Chancelant lors des 60 premières minutes avec quatre buts accordés sur seulement 18 tirs, Price a redoré son blason avec des arrêts clés en prolongation et en tirs de barrage. Des six joueurs des Canucks, seul Brock Boeser a réussi à le battre lors de la fusillade.

Feinte traditionnelle

Tomas Tatar a marqué le but vainqueur en tirs de barrage en optant pour une belle feinte du revers contre Braden Holtby. Pour Tatar, c’était aussi une forme de rédemption. À sa dernière tentative en fusillade le 8 mars à Vancouver, il avait tenté de surprendre Thatcher Demko en décochant un tir avec son bâton entre ses jambes.

«La dernière fois, j’avais tenté un jeu plus risqué et ça n’avait pas fonctionné, a rappelé Tatar. Je m’étais fait critiquer. Mais en tirs de barrage, tu dois essayer de tromper le gardien, je ne vois pas une différence entre ma feinte de ce soir et la dernière.»

La plus grande différence, c’est que cette fois, Tatar a glissé la rondelle derrière le gardien.

Et le Tricolore a récolté enfin le point supplémentaire pour une victoire après la troisième période.

CE QU’ON A REMARQUÉ...

Tatar récompensé

Tomas Tatar disait après le match de vendredi qu’il finirait par débloquer offensivement en raison des nombreuses chances obtenues. Il a fait la bonne prédiction. Le Slovaque a marqué le but égalisateur en deuxième période et celui de la victoire en fusillade. Tatar a aussi récolté une passe sur le but de Joel Edmundson. Un bon match pour le numéro 90, qui n’avait pas marqué à ses 11 sorties précédentes.

Le trio des beaux jours

Phillip Danault (deux passes), Tomas Tatar (un but, une passe) et Brendan Gallagher (un but) ont lancé un message fort à Dominique Ducharme. Ils ont joué comme le trio dominant des deux dernières saisons.

La seconde dangereuse

Les buts en début ou fin de période donnent toujours des cheveux gris aux entraîneurs. Dans le cas de Ducharme, c’est des cheveux blancs de plus. Les Canucks ont marqué à la 22e seconde en deuxième période (Jake Virtanen) et en troisième période (Bo Horvat).

TIRS DE BARRAGE EN INTÉGRALITÉ

TROISIÈME PÉRIODE

05:29 - BUT! Phillip Danault gagne la mise en jeu dans le territoire adverse et Brendan Gallagher décoche un lancer rapide qui déjoue Braden Holtby.

00:55 - BUT! Seulement 33 secondes plus tard, Tyler Motte a tout le temps voulu pour décocher un lancer de l'enclave et les Canucks reprennent les devants.

00:00 - Début du troisième engagement.

DEUXIÈME PÉRIODE

18:21 - BUT! Joel Edmundson inscrit son deuxième but de la campagne grâce à un tir parfait de la pointe dans le haut du filet.

08:08 - BUT! Brock Boeser donne les devants aux Canucks en avantage numérique.

06:41 - Brett Kulak est puni pour avoir accroché Tyler Motte.

00:22 - BUT! Nick Suzuki fait une erreur en zone défensive et Jake Virtanen en profite pour créer l'égalité 1-1.

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

06:26 - BUT! Nick Suzuki ouvre la marque grâce à un puissant et précis lancer des poignets en avantage numérique.

05:26 - Tyler Myers est puni pour obstruction à l'endroit d'Artturi Lehkonen.

00:00 - Début de la rencontre.