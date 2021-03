«On va pouvoir parler d’un autre sujet» –Dominique Ducharme

Il n’y a pas que Carey Price et ses coéquipiers qui ont poussé un soupir de soulagement en voyant Nils Hoglander rater la cible sur le dernier tir de la fusillade. Il en a été de même pour Dominique Ducharme.

«Je suis content pour les gars. Je pense qu’on aurait mérité cette victoire-là en 60 minutes. Maintenant, peut-être qu’on va pouvoir parler d’un autre sujet.»

C’était la sixième fois depuis que Marc Bergevin lui en a confié les rênes que Ducharme voyait son équipe se rendre en prolongation. À chacune des cinq premières occasions, il a subi la défaite. Ce qui, chaque fois, lui a valu beaucoup de critiques, que ce soit au niveau de la stratégie adoptée ou des joueurs désignés pour amorcer la prolongation.

À ce propos, samedi, il avait apporté quelques modifications à son alignement de départ. C’est Jesperi Kotkaniemi, Jonathan Drouin et Jeff Petry qui ont amorcé la portion du match disputée à 3 contre 3.

Toutefois, au-delà de la formation dépêchée sur la patinoire, c’est souvent l’exécution de la stratégie qui faisait défaut et le manque d’opportunisme, comme on a pu le voir lors des deux matchs précédant cette victoire.

«Les gars ont été récompensés. Ils veulent bien faire et ils veulent gagner. À un certain moment, le problème devient mental. C’est la même chose qu’un marqueur qui traverse une léthargie», a souligné l’entraîneur-chef du Canadien.

Petit creux de 55 secondes

Les Montréalais auraient effectivement mérité de gagner ce match en temps réglementaire. Leur barrage de 40 tirs sur Braden Holtby, contre seulement 18 sur Carey Price, est plutôt fidèle à l’allure de la rencontre.

Toutefois, un mince laisser-aller de 55 secondes au début de la troisième période a bien failli tout faire chavirer. Les Canucks ont profité de ce début d’engagement pour marquer deux buts et prendre les devants 4 à 3.

«Collectivement, on a joué un bon match. On n’a pas donné grand-chose aux Canucks. Par contre, chaque fois qu’on a commis une erreur, on a payé cher», a analysé Ducharme.

«Ce qu’on veut surtout éviter, ce sont des erreurs mentales et les erreurs de décisions. Ce soir, en général, on a bien fait. C’était surtout des erreurs d’exécution. Et ça, dans un match, ça arrive. La rondelle saute, la rondelle tourne...», a-t-il poursuivi.

La bonne nouvelle, c’est que pour la troisième fois en autant de rencontres, le Canadien est parvenu à créer l’égalité et à pousser le match en prolongation. D’ailleurs, c’est ce qu’a retenu Tomas Tatar.

«C’est certain que c’est le genre de chose qu’on souhaite éviter, mais ça fait partie du hockey, ça arrive. Je préfère aborder la situation d’un côté positif. On a réagi de belle façon, on est resté fort, ces deux buts ne nous ont pas ébranlés. Nous sommes revenus de l’arrière et nous avons amassé le point supplémentaire en tirs de barrage», a déclaré l’auteur du but gagnant.

