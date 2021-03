Will Fuller avec les Dolphins

Les Dolphins de Miami ont trouvé une nouvelle cible de qualité pour le quart-arrière Tua Tagovailoa.

Selon ce qu’a appris le réseau NFL Network jeudi soir, le club floridien et le receveur de passes Will Fuller se sont entendus sur les modalités d’un contrat d’une saison. L’athlète de 26 ans a obtenu plus de 10 millions $, dont la grande majorité lui serait garantie.

L’an passé, le produit de Notre Dame a connu la meilleure campagne de sa jeune carrière. Il a attrapé 53 passes pour 879 verges et huit touchés en 11 parties. Fuller a toutefois été pris la main dans le sac, puisqu’il a été suspendu six parties pour avoir usé de substances améliorant les performances. Il ratera d’ailleurs le premier duel des Dolphins en 2021 pour cette raison.

Fuller a disputé les cinq premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Texans de Houston, l’équipe qui l’avait sélectionné en première ronde (21e au total) du repêchage de 2016.

Le natif de Philadelphie n’a jamais été en mesure de disputer une campagne complète depuis qu’il évolue dans le circuit Goodell, lui qui a été blessé plus souvent qu’à son tour.

À Miami, Fuller représentera une option dynamique pour Tagovailoa. L’an passé, lors de la première saison du pivot, les Dolphins ont amassé 233,5 verges via les airs en moyenne par partie.