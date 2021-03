Le jour où Stéphane Richer a inscrit cinq points en une période...

En récoltant six points en deuxième période, mercredi à New York, l’attaquant des Rangers Mika Zibanejad a probablement replongé Stéphane Richer et les plus fidèles partisans du Canadien de Montréal dans des souvenirs lointains.

Soirée de Saint-Valentin, le 14 février 1990 précisément, Richer égalait un vieux record d’équipe du Canadien en inscrivant cinq points en une période dans un gain de 10 à 1 contre les Canucks de Vancouver au Forum de Montréal.

Richer n’avait d’ailleurs pas tardé à réaliser son exploit, dès le premier tiers, en obtenant deux buts et trois mentions d’aide au cours des 12 premières minutes de jeu.

Son coéquipier et partenaire de trio Shayne Corson ne fut pas en reste, avec deux buts et deux mentions d’aide, au cours de cette même séquence.

Ce jour-là, Richer avait terminé la rencontre avec un total de sept points (deux buts et cinq passes) tandis que Corson avait bouclé la partie avec six points.

Durant cette dégelée, le gardien des Canucks Kirk McLean avait cédé huit fois sur 30 tirs tandis que l’auxiliaire Steve Weeks avait concédé les deux autres filets du Tricolore. Devant la cage du Canadien, Patrick Roy avait pour sa part récolté une victoire facile, ayant repoussé 26 des 27 lancers des Canucks.

À égalité avec «Pit» Lépine

La performance de cinq points en une période de Richer avait égalé une marque d’équipe datant d’une autre époque, soit celle d’un autre Québécois: Alfred «Pit» Lépine.

Le 14 décembre 1929, dans un gain de 6 à 4 du CH contre les Sénateurs d’Ottawa, Lépine avait marqué quatre buts et s’était vu octroyer une mention d’aide durant la deuxième période. Lépine avait précédemment réussi le premier de ses cinq buts du match lors de l’engagement initial.

Rappelons que Zibanejad a pour sa part accompli son exploit dans une victoire de 9 à 0 des Rangers contre les Flyers de Philadelphie.

Il a ainsi rejoint Bryan Trottier, des Islanders de New York, comme co-détenteur du record du plus grand nombre de points en une période dans l’histoire de la LNH, avec chacun trois buts et trois passes.