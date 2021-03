Bien que l’effectif actuel des Canadiens de Montréal soit bien meilleur sur papier que lors des saisons précédentes, des lacunes criantes «prennent des allures de cratères» à la mi-saison, croit Jean-Charles Lajoie.

Selon l’animateur de «JiC», Marc Bergevin doit ajouter un joueur de centre d’expérience qui excelle dans les situations de mise au jeu, une valeur essentielle selon lui.

«Si tu veux veiller tard en séries, tu ne peux compter sur une ligne de centre qui inclut des joueurs de 20, 21 ou 24 ans avec moins de 300 matchs d’expérience dans la LNH», a commenté jeudi le coloré animateur pendant son billet de saison à «JiC», sur TVA Sports.

Toutefois, selon lui, la priorité du DG du Tricolore ne doit pas se situer à l’attaque, mais bien à la ligne bleue.

«Ça prend un défenseur gaucher capable de bien transporter la rondelle. Un gars mobile plus que physique et habile en relance.»

Pour Jean-Charles Lajoie, le CH possède déjà un tel défenseur en l’espoir Jordan Harris, mais il n’est pas fin prêt pour la LNH.

Bergevin pourrait-il être tenté de lui donner un essai dès cette saison et lui gruger une année de contrat d’entrée?

«Mal pris, moi je dis oui! Mais ce n’est pas le scénario idéal, loin de là.»

Weber a besoin d'aide

Pendant ce temps, Shea Weber est privé de Ben Chiarot, son partenaire depuis le début de la saison, au moment où ses performances sont inégales depuis quelques semaines.

Naguère un pilier à la ligne bleue, le jeu du numéro 6 laisse à désirer et le fait qu'«il mette son équipe dans le trouble» la plupart du temps a de quoi refroidir le niveau d’optimisme en vue des éliminatoires.

«Il semble honnêtement avoir été coulé dans un socle de béton. Est-ce qu’on veut en faire une statue de bronze immédiatement?», a-t-il lancé avec un brin d’ironie.

«Le capitaine a les deux pieds dans la même bottine et il peine à suivre le rythme. Il ne fait plus peur à personne, d’ailleurs, tellement c’est facile de le contourner et de passer à côté sans avoir à subir ses dures mises en échec. Son tir dévastateur ne vient plus aussi souvent ni avec autant de précision.

«Il donne l’impression de vouloir trop en faire.»

Jean-Charles croit que ce serait une erreur de jumeler Weber avec Joel Edmundson, mais il voit une solution intéressante et très abordable en un de ses anciens coéquipiers des Blues de St. Louis.

Ci-dessus, voyez le propos de Jean-Charles Lajoie au billet de saison «JiC».