La MLS, une ligue de choix?

Publié aujourd'hui à 11h38

Mis à jouraujourd'hui à 11h38

Après deux saisons plutôt décevantes, le FC Cincinnati tente sérieusement de redresser la barre, depuis quelques semaines, en y allant de grosses embauches sur le marché des transferts.

C’est ainsi que le club de l’Ohio a récemment fait l’acquisition de l’attaquant brésilien de 21 ans Brenner, en provenance du Sao Paulo FC, en retour d’un montant de 13 millions $.

C’est un gros coup. Brenner est une «pépite» et Cincinnati fait aussi le pari de la jeunesse en plus de vouloir se positionner comme un gros acteur, même si l’acquisition du Néerlandais Jurgen Locadia, l’an dernier, était déjà un indicateur de cette tendance.

Par ailleurs, Locadia a déçu en 2020, entre les blessures et d’autres problèmes : on verra bien s’il sera de retour en 2021.

Mais «Cincy» n’a pas fini, oh non. Après une rumeur envoyant Gonzalo «Pity» Martinez dans l’Ohio, c’est finalement Luciano Acosta, un ancien du D.C. United, qui s’amènera en ville.

Le club démontre donc une volonté claire de dépenser. D’ailleurs, si je me mets du point de vue de l’Association des joueurs, qui constate ce type de dépense après que la ligue et les clubs aient affirmé avoir subi des pertes majeures liées à la COVID-19, c’est intéressant...

Mais voilà, Cincinnati se positionne. Est-ce que ça va être un gage de réussite en saison et en éliminatoires? Ils parient sur un jeune qui, s’il fonctionne, peut les faire gagner et pourra même être ensuite transféré à fort prix, d’autant plus que quelques écuries européennes étaient déjà sur sa trace avant qu’il ne choisisse la MLS.

Le club affiche ainsi une autre direction à sa communauté et à ses partisans, d’autant plus que son rival direct, le Crew de Columbus, vient de gagner la Coupe MLS et n’apparaît pas en voie de ralentir en 2021.

En terminant au sujet de Cincinnati, je vous soumets cette question :

Vous êtes DS/DT d’une équipe MLS. Vous avez une enveloppe de 10 millions pour s’offrir un nouveau joueur.



Vous recrutez un jeune joueur à fort potentiel ou un vétéran confirmé? #Tvasports #MLS — Patrice Bernier (@pbernier10) March 17, 2021

La MLS devient de plus en plus une ligue de choix. Pisté par de grands clubs, Brenner a choisi l’Amérique du Nord. Est-ce que notre ligue, spécialement après les dommages financiers causés par la pandémie partout sur la planète soccer et le Brexit qui complique la venue des joueurs en Angleterre, entre désormais de plus en plus en compétition avec certains championnats européens?

Il y a de plus en plus de jeunes joueurs, par exemple Ezequiel Barco à Atlanta, ou Valentin Castellanos au NYC FC, qui décident prendre le chemin de la MLS en vue de faire le saut vers les grands championnats européens un peu plus tard. Et les clubs hésitent de moins en moins à étaler les millions par dizaines pour les attirer.

Revoir le système de plafond salarial?

Si on jette un œil à la masse salariale totale de la plupart des équipes de la MLS en 2020, on constate que plusieurs d’entre elles dépensent autour de neuf ou dix millions $ en salaires (en incluant les joueurs TAM et désignés), avec quelques exceptions notables comme Chicago (19 millions $), Toronto (24 millions $) ou le Galaxy de Los Angeles (20,5 millions $).

Ma question est : pourquoi ne pas reléguer aux oubliettes les différents mécanismes comme les montants d’allocation et les joueurs désignés pour simplement instaurer un plafond salarial qui englobe tout?

Les équipes utilisent au maximum les sommes allouées à leur budget salarial, incluant les différents montants d’allocation. Pourrait-on enlever les étiquettes qu’on attribue aux joueurs (joueur désigné, jeune joueur désigné, joueur TAM), et aussi enlever les doutes sur la façon dont certaines équipes fonctionnent dans ce système avec les multiples arrivées de joueurs à fort salaire ?

Il faut quasiment un certificat «système MLS» pour tout comprendre, parfois!

Est-ce qu’une formule avec un plancher à neuf millions $ et un plafond à peut-être 15 millions, fonctionnant un peu comme la structure LNH et en ajoutant une «taxe de luxe» comme au baseball majeur pour ceux qui dépassent le plafond, pourrait être une meilleure option?

Il y a matière à réflexion, n’est-ce pas?

Cela dit, concluons avec une autre citation à ne pas oublier du grand Johan Cruyff : «pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche? Je n’ai jamais vu un sac de billets marquer un but.»