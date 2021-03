Victor Vazquez retrouve la MLS et l’entraîneur Greg Vanney

Le Galaxy de Los Angeles a annoncé mercredi l’embauche du milieu de terrain d’expérience Victor Vazquez, qui évoluera ainsi sous les ordres de l’entraîneur-chef Greg Vanney, qu’il a connu chez le Toronto FC.

L’athlète de 34 ans effectuera un retour dans la Major League Soccer (MLS), lui qui a totalisé 18 buts et 26 mentions d’aide en 57 rencontres (saison régulière et séries éliminatoires confondues) avec les Reds, en 2017 et 2018. L’Espagnol a d’ailleurs contribué à la conquête de la coupe MLS par la formation ontarienne à sa première campagne dans ses rangs.

Vazquez a passé deux campagnes au Qatar après son séjour à Toronto et l’an passé, il a porté l’uniforme du K.A.S. Eupen en Belgique.

«Victor est un joueur talentueux et accompli. Il a du vécu et connaît Greg ainsi que la MLS. Avec Toronto, il était à son mieux et constituait un athlète créatif. Il nous donnera beaucoup de leadership sur le terrain et à l’extérieur», a affirmé par voie de communiqué le directeur général du Galxy Dennis te Kloese.

Ayant remis sa démission à titre de pilote du Toronto FC après la dernière saison, Vanney a décroché un poste identique chez le Galaxy au début janvier.