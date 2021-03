Cinq candidats pour l’obtention du trophée Hart

Maintenant que la mi-saison est arrivée pour la plupart des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH), il est intéressant d’identifier les principaux candidats pour gagner le trophée Hart, remis au joueur par excellence en saison régulière.

Connor McDavid, Oilers d’Edmonton

L’attaquant des Oilers d’Edmonton Connor McDavid doit absolument être considéré pour l’obtention du trophée Hart, lui qui domine la LNH avec ses 56 points en 32 matchs. Malgré tout, avec une fiche de 19-13-0, les Oilers ne pourront se permettre de trop ralentir dans la lutte pour une place en séries éliminatoires.

Mention honorable à son coéquipier Leon Draisaitl, qui vient au deuxième rang du circuit Bettman avec une récolte de 49 points. C’est d’ailleurs Draisaitl qui avait raflé le titre de joueur par excellence lors de la saison 2019-2020. McDavid l’a pour sa part emporté en 2017, au terme de sa deuxième campagne. Il n’avait alors que 20 ans.

Marc-André Fleury, Golden Knights de Vegas

En tête du classement de la section Ouest, les Golden Knights de Vegas doivent une grande partie de leurs succès actuels au gardien québécois Marc-André Fleury. Non seulement celui-ci pourrait se retrouver parmi les finalistes pour gagner le trophée Vézina, mais il ne faudrait pas l’exclure trop vite de la course au Hart. En 21 départs, Fleury a conservé un dossier de 16-5-0, une moyenne de buts alloués de 1,87 et un extraordinaire taux d’efficacité de ,933.

Patrick Kane, Blackhawks de Chicago

Peu d’observateurs imaginaient, en début de saison, que les Blackhawks de Chicago se battraient pour participer aux séries éliminatoires. Or, malgré l’absence de Jonathan Toews, les Hawks sont toujours dans le coup. Le grand meneur de cette formation est sans contredit l’attaquant Patrick Kane, récipiendaire du trophée Hart en 2016. Il figure au troisième des meilleurs pointeurs de la LNH, derrière McDavid et Draisaitl, avec 42 points à ses 30 premiers matchs de la saison. Kane affiche par ailleurs un différentiel de +6.

Andrei Vasilevskiy, Lightning de Tampa Bay

Si Fleury guide les Golden Knights, le gardien russe Andrei Vasilevskiy représente la pièce maîtresse du Lightning de Tampa Bay. Ses statistiques sont éloquentes: dossier de 18-3-1, moyenne de 1,90 et taux de ,932. À propos, le dernier gardien à avoir remporté le trophée Hart est Carey Price, du Canadien de Montréal, à l’issue de la saison 2014-2015. Toujours chez le Lightning, mention au défenseur Victor Hedman, qui a inscrit 27 points en 28 rencontres pour entamer la campagne.

Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a vraiment de meilleures chances de remporter le trophée Maurice-Richard, décerné au meilleur buteur de la LNH. Il mène présentement le circuit avec ses 21 buts. Une fin de saison spectaculaire pour Matthews et les Leafs pourrait toutefois replacer l’Américain au coeur des discussions concernant les candidats au trophée Hart.