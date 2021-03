Les attaquants devront faire leur mea culpa

Les ennuis du Canadien de Montréal en temps supplémentaire ont retenu pas mal l’attention des journalistes et des partisans cette saison, mais si les attaquants de l’équipe, particulièrement ceux ayant plus d’expérience, avaient pu inscrire un but ici et là, le Tricolore n’en serait pas à une interminable disette.

L’équipe de l’entraîneur-chef intérimaire Dominique Ducharme a perdu ses huit duels s’étant conclus au-delà des 60 minutes réglementaires jusqu’ici, soit cinq en prolongation et trois en fusillade. Aussi, certains joueurs d’avant qui se trouvaient avec l’organisation avant 2020-2021 en arrachent à trois contre trois depuis un bout de temps.

Ainsi, la saison dernière, le Canadien a joué 21 fois en prolongation : il a gagné huit fois, a perdu à autant de reprises et a atteint les tirs de barrage à cinq occasions. Parmi les huit buts vainqueurs du club inscrit dans les cinq minutes supplémentaires d’une rencontre, aucun n’a été l’œuvre d’un attaquant faisant partie de la formation actuelle.

Plus d’un an

En saison régulière, le dernier triomphe du Bleu-Blanc-Rouge «en quatrième période» date du 29 février 2020 : le défenseur Jeff Petry avait donné un gain de 4 à 3 aux siens contre les Hurricanes de la Caroline. Neuf jours auparavant, un autre arrière – Ben Chiarot – avait permis au CH de l’emporter par un pointage identique aux dépens des Capitals de Washington.

En fait, les deux vétérans ont chacun marqué deux fois en prolongation lors de la campagne interrompue par la pandémie. Les quatre autres buts de l’équipe dans un tel contexte ont été l’œuvre de Max Domi (2) et d’Ilya Kovalchuk (2), qui ont quitté le CH depuis.

Danault patiente depuis 2016

Chez les attaquants qui étaient dans l’entourage du club avant le début du présent calendrier, Jonathan Drouin n’a pas touché la cible en prolongation depuis le 3 février 2019 face aux Oilers d’Edmonton. Paul Byron a pour sa part marqué le 22 décembre 2018 chez les Golden Knights de Vegas. Cependant, Phillip Danault patiente depuis beaucoup plus longtemps : le dernier filet du Québécois en temps supplémentaire pour un match de saison date du 29 décembre 2016.

Pour ce qui est des patineurs acquis l’automne passé, Tyler Toffoli a obtenu son dernier but en prolongation le 25 février 2020, avec les Canucks de Vancouver... contre le CH. Josh Anderson attend depuis le 22 novembre 2017, lorsqu’il évoluait avec les Blue Jackets de Columbus.