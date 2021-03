Pas de panique chez les Leafs

Traversant une période creuse, les joueurs des Maple Leafs de Toronto sont conscients que leur équipe pourrait effectuer quelques changements, notamment par le biais de transactions, mais ils demeurent bien à l’aise avec leur groupe actuel et ont pleinement confiance en leurs moyens.

En raison de leurs cinq défaites à leurs six dernières parties, les Leafs ont vu leur priorité au sommet de la section Nord réduite à deux points par les Jets de Winnipeg. Aussi, avec la date limite des échanges fixée au 12 avril, le directeur général Kyle Dubas pourrait bien acquérir des armes supplémentaires afin de traverser le dernier droit de la campagne et les séries éliminatoires. Cependant, la vie continue dans le vestiaire et les porte-couleurs de l’équipe veulent se concentrer sur leur travail.

«Pour ce qui est d’embaucher des gens, ce n’est pas vraiment notre responsabilité. On veut rester sur la glace d’entraînement et nous assurer de faire le nécessaire afin de nous préparer à jouer le mieux possible, a commenté le défenseur Morgan Rielly au quotidien "Toronto Sun". Il [Dubas] s’occupera de la suite. S’il va chercher quelqu’un, ce sera excellent. Si ce n’est pas le cas, nous avons toute la confiance au monde en ce groupe. On ne croit pas que le ciel soit en train de nous tomber sur la tête, mais on se prépare à modifier l’histoire un peu.»

«Nous croyons tous en Kyle et à l’organisation qui feront tout pour nous donner la meilleure chance d’obtenir du succès et de gagner la coupe Stanley, a logiquement réagi le capitaine John Tavares. Nous savons aussi que des changements risquent d’être faits.»

La coupe?

Effectivement, si le club ontarien souhaite ressembler à un aspirant aux grands honneurs, il a intérêt à se mettre en marche immédiatement, et ce, dès le match de vendredi contre les Flames de Calgary diffusé à la chaîne TVA Sports. Le classement de leur section est serré.

La bonne nouvelle pour Toronto, c’est que le gardien Jack Campbell et l’attaquant Wayne Simmonds semblent proches d’un retour à la compétition. De plus, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe pourrait miser sur un Alex Galchenyuk revigoré, lui qui a été rappelé des Marlies mercredi après avoir inscrit huit points en six parties dans la Ligue américaine.

Peu importe ceux portant l’uniforme, la tâche reste identique, soir après soir.

«Nonobstant ce qui a causé cette petite chute, que ce soit la fatigue, l’exécution, les mauvaises habitudes ou les erreurs mentales, entre les séances et le repos, notre objectif est de corriger les problèmes afin de revenir à notre mieux pour les matchs», a résumé Keefe.