Ballottage: ça bouge dans la section canadienne

L’attaquant Jimmy Vesey et le gardien Anton Forsberg ont été réclamés au ballottage par les Canucks de Vancouver et les Sénateurs d’Ottawa, respectivement, mercredi.

Rendu disponible par les Maple Leafs de Toronto, Vesey a inscrit cinq buts et deux mentions d’aide en 30 rencontres cette saison. L’ancien des Rangers de New York et des Sabres de Buffalo touche un salaire de 900 000 $ cette saison et deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain.

Pour sa part, Forsberg quittera les Jets de Winnipeg pour se joindre aux «Sens» dont les gardiens Matt Murray et Marcus Hogberg sont blessés.

«Avec les récentes blessures, l’acquisition d’Anton nous procure de la profondeur et de la stabilité à la position de gardien», a indiqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans une déclaration publiée sur Twitter.

«C’est un gardien athlétique qui se positionne bien. Son ajout devrait nous aider», a-t-il poursuivi.

Forsberg n’a pas encore disputé une seule rencontre en 2020-2021, lui qui vient de trouver preneur au ballottage une troisième fois cette année. Le 12 janvier, les Hurricanes de la Caroline l’avaient sélectionné après que les Oilers d’Edmonton l’eurent soumis aux autres clubs. Trois jours plus tard, le gardien s’est retrouvé chez les Jets.